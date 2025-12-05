Asilo nido circondato da fango ed escrementi: San Massimo chiede “pulizia immediata” ad Amia.

San Massimo, “marciapiede di via Milone con fango e escrementi” davanti all’asilo nido: l’allarme dei residenti. La sicurezza e l’igiene del tratto pedonale, sono al centro di una denuncia sollevata dai cittadini di San Massimo, preoccupati per le condizioni del marciapiede adiacente all’asilo nido comunale. La segnalazione, diffusa tramite il gruppo social “Sei di San Massimo se…”, evidenzia una situazione di “degrado che mette a rischio in particolare le categorie più fragili”.

Il marciapiede, come riportato nella denuncia, “risulta da tempo ricoperto da uno spesso strato di foglie bagnate e fango, una combinazione che lo rende scivoloso e pericoloso“.

“Il passaggio è difficoltoso e in alcuni punti un vero e proprio rischio,” si legge nella segnalazione. “Questo è inaccettabile soprattutto per i bambini accompagnati alla struttura scolastica, per le persone anziane o con ridotta mobilità e per le famiglie con passeggini.”

Degrado e inciviltà.

“Alla mancanza di una pulizia, si aggiunge la presenza ricorrente di escrementi di cani lasciati da cittadini incivili. Questa combinazione di fattori – ristagno di umidità, detriti naturali e rifiuti organici – aggrava notevolmente le condizioni di sicurezza del tratto”.

Il cittadino denunciante ha specificato di aver già inoltrato una segnalazione formale ad Amia, ma l’assenza di un intervento ha reso necessario un appello pubblico.

L’appello.

L’urgenza di un intervento è motivata dalla vicinanza a strutture scolastiche, frequentate quotidianamente da famiglie. “Comprendo i limiti operativi e di risorse,” conclude l’appello, “ma considerata la vicinanza alle scuole, sarebbe opportuno programmare un intervento di pulizia a stretto giro e valutare l’inserimento della zona tra le priorità di manutenzione”.