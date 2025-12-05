Dati protetti, la mossa digitale del Comune: Verona affida la sicurezza dei cittadini a un partner specializzato.

Svolta digitale per la sicurezza dei dati cittadini: il Comune di Verona acquisisce quote della società pubblica veneta Pasubio Tecnologia. Una mossa strategica per modernizzare le infrastrutture, garantire il Cloud e proteggere le informazioni.

Il Comune di Verona quindi, accelera il suo percorso verso la modernizzazione digitale compiendo un passo determinante: infatti, è entrato ufficialmente a far parte della società Pasubio Tecnologia Srl, un partner tecnologico a capitale interamente pubblico già attivo nel territorio veneto.

L’obiettivo è garantire servizi digitali di alta qualità, rafforzare la sicurezza dei dati dei cittadini veronesi e allineare l’amministrazione alle normative nazionali in materia di Cloud e Cybersecurity.

Benefici per i cittadini.

L’operazione, ratificata la scorsa settimana in Consiglio comunale, è molto più di un semplice passaggio burocratico. Significa che, per i prossimi cinque anni, la gestione operativa e l’assistenza di tutte le infrastrutture informatiche e delle postazioni di lavoro del Comune saranno affidate a Pasubio Tecnologia.

Dati Più Protetti. I dati sensibili dei cittadini (anagrafe, servizi online, ecc.) saranno migrati su infrastrutture Cloud pubbliche e sicure, come richiesto dal Piano Nazionale per l’Informatica.

Servizi Più Affidabili. La gestione delle reti e dei sistemi sarà affidata a specialisti con una visione “territoriale”, focalizzati sulla continuità operativa e non sul mero profitto, riducendo il rischio di down o interruzioni dei servizi comunali.

Innovazione Reale. L’accordo permetterà al Comune di proiettarsi verso le sfide future, come l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (AI) nei servizi pubblici.

Scelta strategica e politica.

L’assessore all’Innovazione e alla Transizione digitale, Jacopo Buffolo, ha chiarito il significato della mossa: “Spesso si crede che la transizione digitale sia un problema solo tecnico. Invece, è una questione strategica e politica. Abbiamo scelto di dotarci di un partner tecnologico pubblico come Pasubio Tecnologia per fare rete con le altre amministrazioni del nostro territorio e governare insieme la transizione digitale.”

Quanto costa al Comune.

Il valore complessivo dell’affidamento dei servizi è di circa 890.318 euro all’anno per cinque anni. Per formalizzare l’ingresso, il Comune ha acquisito 3.302 quote della società (per un valore di circa 25 mila euro).

Pasubio.

Pasubio Tecnologia, con sede a Schio, è una società a totale capitale pubblico che vanta già la partecipazione di 41 enti e serve oltre 70 clienti nella Regione Veneto, inclusi sei comuni veronesi.