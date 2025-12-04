Casa di Giulietta, il comune di Verona regolamenta l’accesso per le festività natalizie: due distinti percorsi di ingresso al Cortile.

Casa di Giulietta, il comune di Verona regolamenta l’accesso per le festività natalizie: previsti due distinti percorsi di ingresso. Il tutto in attesa dell’accordo definitivo per spostare l’ingresso in piazzetta Navona: per motivi di sicurezza per un mese, dal 6 dicembre al 6 gennaio prossimo, l’ingresso al Cortile e alla Casa da via Cappello sarà riservato ai visitatori che si saranno prenotati sul sito dei Musei Civici e ai clienti degli esercizi affacciati sul Cortile.



Come noto, il Comune sta perfezionando un accordo con la Società del Teatro Nuovo e con la Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona per rendere definitivo il percorso di accesso al Cortile della Casa di Giulietta da piazzetta Navona, attraverso il Teatro Nuovo. Fino alla conclusione dell’accordo, prevista dopo le festività, l’ingresso al Cortile sarà possibile esclusivamente da via Cappello 23.

L’attività di spettacoli ed eventi programmata al Teatro Nuovo non consente, per quest’anno, di attivare l’accesso da piazzetta Navona come avvenuto negli anni passati, quindi per poter gestire in sicurezza gli imponenti flussi di visitatori attesi, dal 6 dicembre al 6 gennaio prossimo, sarà necessario contingentarne gli accessi. Il Comune adotta, quindi, l’accesso regolamentato al Cortile e alla Casa di Giulietta, provvedimento che andrà all’attenzione della giunta di domani, venerdì 5 dicembre.

Due distinti percorsi di accesso.

La soluzione approvata prevede due distinti percorsi di accesso al cortile: uno riservato ai visitatori della Casa di Giulietta muniti di biglietto, uno dedicato esclusivamente agli utenti degli esercizi commerciali affacciati sul cortile. Le visite saranno consentite per slot di 45 persone ogni 15 minuti. Per motivi di sicurezza non sarà possibile accedere liberamente al cortile.

Al fine di ridurre la pressione sul cortile, recentemente interessato da un nuovo piano di emergenza predisposto dal Teatro Nuovo e condiviso anche con gli altri comproprietari degli esercizi commerciali che si affacciano sul cortile, la capienza massima della Casa di Giulietta passa, per questo periodo, da 130 a 100 persone, inclusi operatori e personale di vigilanza e viene introdotto un presidio di sicurezza potenziato, con due guardie aggiuntive.

Nel periodo interessato sono previste, inoltre due aperture straordinarie nei giorni di lunedì 8 dicembre 2025 e di lunedì 5 gennaio 2026. La polizia locale e la direzione Musei effettueranno un monitoraggio continuo per verificare l’efficacia delle misure e proporre eventuali aggiustamenti.

L’assessora Ugolini: “Scelta necessaria”.

“Mai un’assessora alla Cultura e al Turismo desidererebbe limitare l’accesso a un luogo così amato come il Cortile e la Casa di Giulietta. Tuttavia, quando entra in gioco la sicurezza delle persone – dichiara l’assessora alla Cultura e Turismo, Marta Ugolini – è nostro dovere adottare misure di tutela adeguate, soprattutto in presenza di flussi straordinari come quelli attesi nel periodo natalizio. La soluzione individuata è stata condivisa con la Società del Teatro Nuovo, la Fondazione Atlantide–Teatro Stabile di Verona e gli altri comproprietari del cortile. Il Comune, oltre a garantire, come sempre, il coordinamento complessivo delle operazioni, si farà carico di un rafforzamento del servizio di guardiania, indispensabile per garantire una gestione ordinata e sicura dei visitatori”.

“Siamo consapevoli dei disagi temporanei – prosegue – ma riteniamo che questa scelta sia necessaria per proteggere sia le persone sia un luogo simbolo della nostra città. Con la conclusione dell’accordo già avviato, potremo offrire ai visitatori un percorso più accogliente e strutturato e culturalmente significativo, a beneficio di tutti”.

Il comune di Verona ricorda che l’ingresso alla Casa di Giulietta è prenotabile on line sul sito del Musei Civici di Verona, scegliendo la data e poi la fascia oraria disponibile.