Antica Bottega del Vino apre a Cortina il 30 dicembre

L’icona veronese replica nelle Dolomiti: Antica Bottega del Vino inaugura a Cortina il 30 dicembre.

L’Antica Bottega del Vino raddoppia e porta l’eccellenza enogastronomica veronese nel cuore delle Dolomiti, a Cortina. L’iconico locale, proprietà delle Famiglie Storiche, ha ufficializzato la data di apertura della sua nuova sede a Cortina d’Ampezzo: lunedì 30 dicembre, giusto in tempo per l’alta stagione invernale.

La nuova “Bottega” in corso Italia nasce come estensione naturale della storica sede di Verona, famosa a livello internazionale e premiata per il 21esimo anno consecutivo con il Grand Award di Wine Spectator.

Tradizione e nuova squadra.

L’obiettivo è replicare l’identità e l’alto livello di qualità veronese nel contesto esclusivo di Cortina, in forte fermento anche in vista delle Olimpiadi 2026.

La gestione delle due sedi sarà curata dal direttore Luca Nicolis. La cucina del nuovo ristorante sarà affidata allo chef Giulio Alberto Debeni, che vanta una solida esperienza in Italia e all’estero e ha lavorato a lungo al fianco dello chef Luca Dalla Via nella sede scaligera. La cantina, pilastro fondamentale del marchio, sarà sotto la guida dell’head sommelier Pietro Campara.

Il menù proporrà un mix di tradizione, unendo i piatti storici veronesi – come il rinomato risotto all’Amarone e l’insalata di gallina – con le specialità tipiche ampezzane.

Un progetto di Famiglie Storiche.

L’apertura è il risultato della visione condivisa dalle dieci aziende vinicole proprietarie dell’Antica Bottega del Vino (Allegrini, Begali, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi e Zenato).

Il nuovo locale, realizzato in collaborazione con artigiani locali e arricchito da pezzi d’antiquariato (tra cui una stube austriaca di fine ‘800), si estende su circa 300 mq, offre circa 100 coperti e l’apertura è continuativa, sette giorni su sette, tutto l’anno.