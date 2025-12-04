Natale in Lessinia: A Bosco Chiesanuova c’è “Il Bosco delle Fate”

Lessinia si vete di Natale: mercatini, grandi nomi della comicità e dello sport per “Vivere la montagna”.

Feste di Natale in Lessinia: Bosco Chiesanuova si illumina dal 5 dicembre al 6 gennaio con mercatini e spettacoli in piazza. Il Comune in collaborazione con Lessinia Sviluppo e il Parco Naturale Regionale della Lessinia, lancia la seconda edizione de “Il Bosco delle Fate”, un ricco programma di eventi che animerà il centro del paese fino al 6 gennaio.

Il cuore delle festività sarà il Villaggio di Natale allestito in Piazza della Chiesa, che ospiterà mercatini tipici, musica, spettacoli e tanto divertimento.

Inaugurazione, tradizione e sport olimpico.

L’inaugurazione ufficiale dei Mercatini è fissata per sabato 6 dicembre alle 17:30 in piazza della Chiesa, con l’offerta di panettone artigianale e bevande calde, accompagnata dal concerto live di musica soul con il Solo Linda Quartet.

Programma.

Santa Lucia: Venerdì 12 dicembre, la Santa farà il suo arrivo con una sfilata nel centro alle 15:30 e la distribuzione di dolci in Piazza di Valdiporro alle 18:00.

Presepe Vivente: L’atteso evento tradizionale a Contrada Vinchi si terrà il 27 e 28 dicembre, trasformando la contrada in un suggestivo percorso narrativo.

Aria Olimpica: In vista di Cortina 2026, il 27 dicembre al Museo Luxino sarà inaugurata la Mostra CONI sulle Olimpiadi. Nello stesso giorno, in Sala Olimpica, sarà possibile incontrare gli atleti Fulvio e Sabina Valbusa e Lucia Scardoni per un racconto delle loro esperienze.

La novità: “Lessinia Show”.

A impreziosire il calendario c’è la nuova kermesse teatrale “Lessinia Show”, ideata da AltaLessinia® in collaborazione con il Comune, che porta al Teatro Vittoria tre artisti di rilievo nazionale:

Ubaldo Pantani (attore e comico): 12 dicembre, ore 21:00, con lo spettacolo “Inimitabile”.

Luca Mazzucchelli (psicologo e divulgatore): 19 dicembre, con l’imperdibile “Terapia al contrario”.

Andrea Fratellini & Zio Tore (da Italia’s Got Talent): 29 dicembre, con uno spettacolo per tutta la famiglia.

LEGGI ANCHE “Inimitabile”: Pantani porta Lapo Elkann in teatro.

I biglietti per la rassegna sono disponibili in prevendita su Ticketone.

Il programma si chiuderà con la Befana il 6 gennaio, con il monologo teatrale “Fiabe dal Grande Nord” in piazza della Chiesa. Per tutto il periodo, resta attivo il Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova, aperto con tariffe invariate fino a metà febbraio.