“Inimitabile”: Pantani porta Lapo Elkann in teatro

Pantani a Bosco Chiesanuova con “Inimitabile”: spettacolo comico al Cinema Teatro Vittoria.

Il noto comico e imitatore toscano Ubaldo Pantani sbarca a Bosco Chiesanuova con il suo nuovo spettacolo teatrale. L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre alle ore 21, al Cinema Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova.

Dopo anni di successi televisivi e imitazioni che sono diventate dei veri e propri cult, Pantani torna sul palco con “Inimitabile”, un viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano attraverso i personaggi, i volti e le voci della nostra quotidianità.

Dal benzinaio a Lapo Elkann.

Lo spettacolo, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione e diretto da Nicola Fanucchi, mescola satira, trasformismo e racconto in un percorso esilarante tra autenticità e rappresentazione.

In “Inimitabile”, Pantani schiera un caleidoscopio di personaggi. Se da un lato attinge al mondo della televisione con le sue celebri e iconiche imitazioni – su tutte, quella di Lapo Elkann – dall’altro attinge copiosamente dalla realtà più vera, popolata da figure eccentriche e inaspettate. Dal benzinaio del paese al protocollista comunale, dall’uomo dei preventivi al collega che tutti abbiamo: sono queste le “maschere” che, secondo Pantani, indossiamo ogni giorno, spesso senza accorgercene.