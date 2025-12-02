Tra i migliori 15 panettoni artigianali d’Italia secondo il Gambero Rosso ce n’è anche uno veronese: Renato Bosco di San Martino.

Una selezione dei migliori panettoni artigianali d’Italia è stata al centro di una degustazione alla cieca organizzata dal Gambero Rosso, che ha coinvolto trenta campioni provenienti dai più importanti interpreti del mondo dei lievitati: tra i migliori 15 c’è anche un veronese. L’iniziativa, pensata come una mappatura del panettone classico d’autore, ha riunito maestri pasticceri, panificatori, pizzaioli e gelatieri che negli ultimi dieci anni hanno contribuito alla diffusione del lievito madre e dell’alta qualità nel settore.

Il panel di giudici era composto da esperti e professionisti del calibro di Christian Marasca, Francesca Castignani e Francesco Isoletta, insieme ai redattori ed esperti sensoriali del Gambero Rosso Annalisa Zordan, Mara Nocilla, Eugenio Marini e Indra Galbo. Dopo un’attenta analisi, sono stati selezionati i quindici migliori panettoni del 2025, al termine di una valutazione che ha evidenziato l’elevato livello delle produzioni in gara.

Tra i 15 migliori, insieme a mostri sacri della pasticceria come Iginio Massari, c’è anche un veronese: ed è anche lui un “veterano” di questi concorsi, ovvero Renato Bosco di San Martino Buon Albergo.

Queste le motivazioni del Gambero Rosso.

“Tra i veterani delle nostre classifiche, il «pizzaricercatore» veneto infiocchetta un grande lievitato con cupola biscottata che riflette il prototipo alto milanese senza glassa. Dalla pasta giallo vivace si osserva una bella lievitazione, esuberante nelle occhiature che incastrano dei canditi d’arancio corso e dell’uvetta super carnosa. La pienezza delle note olfattive di burro, frutta e vaniglia si palesa con simile espressività al palato, allietato da una tessitura sostanziosa, umida e solubile al punto giusto”.

San Martino Buon Albergo (VR) — viale dell’Industria, 32 — 0452051409 — boscorenato.it — 1 kg prezzo 40 €