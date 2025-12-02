A Verona il Quartetto Maffei e la celebre Grande Fuga di Beethoven al Teatro Fucina Machiavelli.

Continuano in dicembre le esecuzioni integrali dei Quartetti di Beethoven a cura dello storico Quartetto Maffei al Teatro Fucina Machiavelli. Gli appassionati avranno un doppio appuntamento, focalizzato sulle opere più intense e spirituali del compositore, con la partecipazione straordinaria di un ospite d’eccezione: il pianista e divulgatore Giovanni Bietti di Rai Radio 3. I concerti si terranno entrambi le domeniche, 7 e 14 dicembre, alle ore 11.

Domenica 7 dicembre: l’Inno di Gratitudine.

Il primo appuntamento vedrà in programma il Quartetto op. 132, composto nel 1825 in un periodo di grave malattia di Beethoven. L’opera è considerata uno dei vertici espressivi e spirituali della musica occidentale.

Al centro del quartetto si trova il celebre movimento intitolato “Heiliger Dankgesang an die Gottheit eines Genesenen, in der Lydischen Tonart” (Canzone di ringraziamento in modo lidico offerta alla Divinità da un guarito). Questo inno, che oscilla tra dolore, visioni mistiche e slanci vitali, è una toccante testimonianza della forza creativa del compositore, capace di trasformare la sofferenza in arte anche nella sua tarda maturità, quando era ormai completamente sordo.

Domenica 14 dicembre: la profezia della Grande Fuga.

Il secondo incontro sarà dedicato a una delle pagine più audaci e complesse dell’intera storia della musica: la Grande Fuga op. 133. Nota per la sua complessità contrappuntistica e la sua forza espressiva “quasi profetica”, l’opera disorientò intere generazioni di ascoltatori, sorprendendo ancora oggi per la sua modernità.

A commentare e a condurre il pubblico attraverso l’ascolto di questo brano ardito sarà Giovanni Bietti, noto al grande pubblico sia per “Lezioni di Musica” in onda su Rai Radio 3, sia perché considerato tra i maggiori divulgatori musicali italiani.