Incidente mortale sulla A31 Valdastico: l’elisoccorso di Verona intervenuto per il ferito grave.

È stato l’elisoccorso di Verona a intervenire sulla A31, per salvare uno degli operai rimasti coinvolti nel gravissimo incidente nel Vicentino. Come riportato da Sky Tg 24, l’allarme è scattato poco dopo le 13, quando un camion fuori controllo ha invaso un’area di lavoro regolarmente segnalata, travolgendo due addetti impegnati nel cantiere.

La situazione è apparsa subito disperata: uno dei lavoratori è stato trovato senza vita all’arrivo dei primi soccorritori, mentre l’altro versava in condizioni critiche. Dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate dal personale sanitario arrivato in ambulanza, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso di Verona, atterrato a pochi metri dalla carreggiata.

Il ferito è stato trasportato in volo all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è entrato immediatamente in rianimazione con prognosi riservata. Nel frattempo, sul tratto interessato dell’autostrada – tra Noventa Vicentina e l’area di Agugliaro – il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.