Verona, appuntamento per buongustai: al mercato coperto Campagna Amica si mangiano funghi a Km zero.

A Verona arrivano i funghi freschi e a Km zero: sabato 6 dicembre, degustazioni al mercato coperto di Campagna Amica. Ospite, l’azienda agricola Corte Orti di San Martino Buon Albergo, per una mattinata totalmente dedicata ai funghi a chilometro zero.

Dalle 8:30 alle 12:30, i visitatori potranno immergersi nei profumi e nei sapori di uno dei prodotti più versatili e salutari della stagione fredda. L’iniziativa non sarà soltanto un’occasione per acquistare funghi freschi di alta qualità, ma anche per scoprire una ricca gamma di trasformati artigianali.

Degustazioni e segreti.

Il punto focale dell’evento sarà la possibilità di partecipare a degustazioni gratuite dei prodotti trasformati di Corte Orti. Salse e paté a base di funghi, perfetti per arricchire la tavola in vista delle imminenti feste natalizie, saranno proposti al pubblico.

Proprietà nutrizionali sotto i riflettori.

Oltre al gusto, si pone l’accento sui benefici nutrizionali dei funghi, elementi fondamentali per affrontare l’inverno. Grazie al loro basso contenuto calorico, si inseriscono perfettamente in una dieta equilibrata. Sono inoltre ricchi di Vitamine del gruppo B. Sali minerali essenziali (Potassio e Fosforo). Fibre, per il benessere intestinale. Antiossidanti, che supportano le difese immunitarie.