Partiranno mercoledì prossimo, 10 dicembre, i lavori di Acque Veronesi per asfaltare via Torricelle nel tratto dal Tennis Club al Mini Golf.
Previsto il senso unico alternato, il divieto di sosta con rimozione nell’area interessata dai lavori e il restringimento della carreggiata in prossimità di pozzetti, chiusini, armadi stradali. Salvo problemi tecnici e/o condizioni meteo avverse i lavori termineranno lunedì 15 dicembre.