Corona d’alloro al monumento: Verona non dimentica Carlo Ederle

Verona, commemorazione Carlo Ederle, medaglia d’oro al valor militare: la cerimonia in Borgo Trento.

Verona ha ricordato Carlo Ederle, ufficiale d’artiglieria insignito della medaglia d’oro al Valor Militare, nel 108esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 4 dicembre 1917 durante la Prima guerra mondiale.

La cerimonia si è svolta in via Anzani, in Borgo Trento, davanti al monumento dedicato all’eroe scaligero, dove è stata deposta una corona d’alloro. Alla commemorazione hanno preso parte l’assessore alla Memoria storica Jacopo Buffolo, i rappresentanti della Fondazione Medaglia d’Oro Carlo Ederle, dell’Associazione Nazionale Artiglieri – Federazione di Verona, dell’Istituto Nastro Azzurro e di Assoarma Verona.

Presenti anche gli studenti delle scuole Provolo, coinvolti in un momento di riflessione volto a trasmettere alle giovani generazioni il valore della memoria storica e del sacrificio di chi ha servito il Paese.