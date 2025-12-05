Campagna Amica sbarca a Caprino: “It’s Time for Christmas” 

Caprino Veronese celebra il Natale a Km Zero con la filiera corta di Campagna Amica.

Domenica 7 dicembre il comune di Caprino Veronese, diventa un “Villaggio Natalizio” grazie all’evento “It’s Time for Christmas – Natale Caprino“. Una giornata dedicata a spettacoli, tradizioni e, soprattutto, alle eccellenze enogastronomiche locali.

L’appuntamento, in programma dalle ore 11.00 alle ore 20.00, è il frutto della sinergia tra i commercianti, le associazioni locali, la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale, tutti uniti per regalare ai visitatori un’esperienza ricca di festa e allegria per tutti.

Campagna Amica in prima linea con la filiera corta.

La vera novità di questa edizione è la partecipazione di Campagna Amica, che porta per la prima volta i suoi produttori direttamente nel cuore della manifestazione. Tre aziende agricole del territorio veronese offriranno il meglio dei prodotti a chilometro zero, sostenendo concretamente la filiera corta e valorizzando la qualità locale.

Azienda Agricola Menegatti Remigio. Sarà presente con una selezione di birra artigianale di produzione propria.

Azienda Agricola Salgaro di Pizzeghella Giuliana. Porterà in degustazione e vendita il suo miele.

Società Agricola di Lonardi e Castellani. Offrirà una varietà di trasformati e confetture artigianali.