Occhio ai treni: sabato 25 gennaio sciopero nazionale

Stop ai treni: sabato 25 gennaio sciopero nazionale dei lavoratori del settore ferroviario.

Sabato 25 gennaio i treni a Verona, come in tutta Italia, rischiano di fermarsi per 24 ore per uno sciopero nazionale indetto dai lavoratori del settore ferroviario. L’agitazione prenderà il via alle ore 21 di sabato per concludersi alle 20:59 di domenica 26 gennaio. Coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord.

Lo sciopero è stato organizzato dalle sigle sindacali Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato. In particolare, Usb ha previsto una protesta di otto ore, dalla serata di sabato fino alle 5 del mattino di domenica.

Non essendo un giorno feriale, non saranno garantite le consuete fasce di garanzia. L’interruzione del servizio coinvolgerà diverse categorie lavorative, tra cui macchinisti, capitreno, personale della manutenzione e addetti delle sale circolazione di Rfi e Trenitalia.