Poste, installato a Concamarise un “top” postamat: istruzioni per l’uso

Poste: installato a Concamarise uno sportello automatico postamat intelligente facile da usare.

Poste Italiane ha installato nell’ufficio postale di via Capitello a Concamarise, uno sportello automatico Postamat. Questo è ha un monitor molto luminoso e un dispensatore di contanti speciale per velocizzare le operazioni in autonomia.

Oltre al prelievo di denaro contante il Postamat di Concamarise consente fare operazioni che si fanno solo agli sportelli degli uffici postali, come saldo e la lista movimenti del conto Bancoposta o delle carte Postepay. Alla voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile fare ricariche del credito telefonico o di carta prepagata Postepay.

Altra funzionalità molto utile è il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale grazie a un lettore che scansiona il codice a barre del bollettino precompilato, senza inserire i dati manualmente sulla tastiera.

Il nuovo Postamat permette di prelevare contanti anche in modalità “cardless” utilizzando lo smartphone. Basterà entrare in App Postepay e/o App BancoPosta, selezionare la voce “Prelievo senza carta”, selezionare il tasto 9 del tastierino dell’Atm e inquadrare con la fotocamera il Qr Code che comparirà a schermo. Infine basta confermare l’operazione senza inserire il pin ma inserendo in App il proprio codice personale PosteID (o tramite Face ID o Touch ID sugli smartphone abilitati).

Alti i livelli di protezione dell’ATM Postamat di Concamarese: un moderno impianto di videosorveglianza e dispositivi di sicurezza (anti-skimming per prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto).