Veronetta off-limits alle auto, on-stage per artisti e golosi: il programma della domenica di Quartiere.

Domenica 11 maggio, dalle 10 alle 21:30, Veronetta festeggia la sua prima Domenica di Quartiere, trasformando la chiusura al traffico di via XX Settembre in un’occasione di festa. L’iniziativa, organizzata da D-Hub APS con il sostegno del Comune di Verona e il contributo di Agsm Aim, coinvolge associazioni, esercenti e cittadini in una giornata all’insegna della creatività, della socialità e della riscoperta del territorio.

Programma delle attività.

Laboratori e attività creative: Laboratorio carta – D-Hub (Via XX Settembre 2C). Workshop artigianale – Ciao Ets (Via XX Settembre 48–58). Raccolta storie – Polimorfica (Piazza Santa Toscana). Laboratorio di ceramica – Piazza Santa Toscana.

Musica, performance e spettacoli: Samba brasiliana – Unidos da Forteza (Via XX Settembre 31). DJ set e musica dal vivo – Rocket Radio, DJ Chagas, DJ Jessico, Evergreen Band, Beat Brothers Vs Kardio. Acoustic live – Tommy’s Margarita. Street artist – Open Stage.

Esposizioni e mercati: Vintage, fotografia, design e artigianato tra Via XX Settembre, Piazza Santa Toscana e Via San Vitale. Mostre pop-up e mercati di vestiti rigenerati.

Cibo e degustazioni: Orecchiette, arrosticini, cucina libanese, sapori tipici, specialità asiatiche e messicane. Degustazioni in locali come Arca di Noè, Osteria Da Morandin, Mezcalina, Gran Bottega, Lo Speziale e altri.

Servizi e promozioni: Promo barberia e barber show – Malpelo (Via XX Settembre). Giochi e attività per famiglie. Torneo di scacchi (Via Mazza). Giochi da tavolo, animazione, truccabimbi, laboratori per bambine e bambini tra Via XX Settembre, Piazza Santa Toscana e Via dell’Artigliere.

Spazi pet friendly: Lo Speziale, Zia Elena, Ratafià.

Viabilità: Via XX Settembre sarà chiusa al traffico, eccetto per residenti con garage, biciclette, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine. L’iniziativa interesserà anche via Mazza, via dell’Artigliere, via Piazza XVI Ottobre e zone limitrofe.

Il prossimo appuntamento è già fissato per domenica 15 giugno.