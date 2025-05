Verona capitale del gusto: tornano “Le Piazze dei Sapori” con un’edizione piena di novità.

Dall’8 all’11 maggio Verona diventa una grande vetrina del gusto per la 23esima edizione de Le Piazze dei Sapori. Tutto pronto quindi per la manifestazione che porta nel cuore della città le eccellenze enogastronomiche italiane, con un’attenzione speciale ai prodotti veronesi. L’iniziativa coinvolge piazza Bra, via Roma e piazza dei Signori e propone un viaggio tra i sapori del nostro Paese, con ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti.

Le novità dell’edizione 2025.

Per la prima volta piazza dei Signori farà spazio a Campagna Amica, il mercato a chilometro zero promosso da Coldiretti, con ortaggi, vini, birre artigianali e degustazioni curate dai “cuochi contadini” provenienti da tutta la provincia di Verona.

Tra le novità anche il Cavaliere, il nuovo aperitivo di Verona a base di Recioto della Valpolicella, vermut rosso, lime e due gocce di angustura, che verrà presentato venerdì 9 maggio alle ore 18.

Un tour tra i sapori d’Italia.

In piazza Bra, via Roma e piazza dei Signori si potranno assaporare specialità provenienti da tutta Italia: dallo speck del Trentino ai testaroli liguri, passando per la chianina toscana, il pane di Altamura, le mozzarelle campane, i cannoli siciliani e la bottarga sarda. Non mancheranno i piatti veronesi certificati De.Co. come il risotto all’Amarone, la pastisada de caval, la pearà e il Nadalin.

In Loggia Fra Giocondo ci saranno incontri, show cooking e momenti informativi dedicati alla stagionalità e alla qualità delle produzioni locali, grazie anche alla partecipazione dell’Associazione Cuochi Scaligeri.

Spazio alla solidarietà in via Roma.

L’area dedicata all’inclusione sociale sarà allestita in via Roma, grazie al contributo dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e delle realtà del terzo settore veronese. Per tutta la durata della manifestazione, i visitatori potranno conoscere i progetti di volontariato, inclusione e supporto attivi nel territorio.

Premi e iniziative speciali.

Sabato 10 maggio sarà assegnato il Guardiano del Gusto, riconoscimento riservato all’azienda che più si è distinta nel mantenere viva la tradizione delle ricette storiche locali.

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, le prime cento mamme che si presenteranno all’infopoint in piazza Bra riceveranno un omaggio floreale offerto da Flover.

Orari.

Gli stand saranno aperti da giovedì 8 a sabato 10 maggio dalle 10 alle 23 e domenica 11 maggio dalle 10 alle 22.

L’evento è organizzato da Confesercenti Verona con il patrocinio del Comune e il sostegno di enti e istituzioni locali.