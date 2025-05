A Verona torna “Il Ristorante Tipico… a Primavera”: dove andare

Verona riscopre la tradizione con “Il Ristorante Tipico a Primavera”: protagonisti asparagi, bisi, meloni e fragole.

Verona rinnova il suo legame con la tradizione gastronomica locale con una nuova edizione de “Il Ristorante Tipico… a Primavera”. Si tratta dell’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei prodotti stagionali del territorio. Dal 10 al 25 maggio, nei ristoranti aderenti al circuito comunale, sarà possibile assaporare menù speciali ispirati a quattro protagonisti della stagione: asparagi, “bisi” di Colognola ai Colli, meloni e fragole. L’iniziativa è promossa dal Comune di Verona in collaborazione con i ristoranti certificati come “Tipici”.

Aziende locali.

I prodotti utilizzati arrivano direttamente da aziende locali, come l’Azienda agricola Poli Graziano di Oppeano e l’Associazione Bisicoltori di Colognola ai Colli, nonché da altre realtà aderenti alla rete Campagna Amica.

Menu garantiti.

I ristoranti coinvolti, vincolati al Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese, devono garantire che almeno il 65% dei piatti in menù siano di tradizione locale e preparati con un minimo del 50% di ingredienti provenienti dalla provincia di Verona o dal Veneto.

A monitorare il rispetto delle regole è una commissione comunale presieduta da Alessandro Torluccio, direttore di Confesercenti Verona.

Non solo cibo.

Anche il vino gioca un ruolo da protagonista. Le etichette proposte nei ristoranti sono infatti selezionate tra quelle prodotte e imbottigliate nella provincia. A supporto, i suggerimenti di Antimo Peretta, sommelier di Ais Veneto – delegazione di Verona, che consiglia abbinamenti mirati per esaltare i sapori dei menù primaverili.

Il “mercato” in piazza dei Signori.

Durante i primi giorni della rassegna, dall’8 all’11 maggio, sarà possibile acquistare i prodotti protagonisti della stagione anche direttamente in Piazza dei Signori, in occasione delle Piazze dei Sapori. “È un’occasione importante non solo per chi consuma, ma anche per chi trasforma: il mondo della ristorazione”, ha ricordato Franca Castellani, presidente del consorzio Veronatura.

Elenco dei ristoranti aderenti.

TRATTORIA TRE MARCHETTI DA BARCA.

vicolo Tre Marchetti, 19 A/B.

0458030463.

piazza Bra, 6/A.

045590154.

via Dietro Pallone, 1.

0458004824.

via Sottoriva, 10/A.

0458004124.

vicolo Samaritana, 3.

0458004577.

via XX Settembre, 124/B.

0458008199.

via Filippini, 3/A.

3774260417.

via Rosa, 12.

0458030579.

piazzetta Scala, 3.

0452227785.

piazza San Zeno, 10.

0458030765.

info@calmiere.com.