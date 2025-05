Colognola svela i suoi piselli “Verdone Nano” al cinema, con il docufilm “Bisi e sorrisi”.

I piselli “Verdone Nano” di Colognola ai Colli, detti “bisi”, diventano protagonisti di un docufilm e della storica Sagra dei Bisi, arrivata alla 67esima edizione. Il territorio veronese, che da decenni custodisce questa eccellenza agricola, si prepara a due fine settimana di eventi, dal 16 al 19 maggio e dal 23 al 26 maggio, nel cortile di Villa Aquadevita.

Il film.

Il docufilm Bisi e sorrisi, presentato in anteprima il 5 maggio e in proiezione pubblica sabato 10 al Palasport di Colognola, ripercorre la storia dei legumi simbolo della zona, dalla rinascita agricola degli anni ’50 fino all’attuale valorizzazione gastronomica. Diretto da Mauro Vittorio Quattrina, il film documenta l’intero ciclo produttivo dei “bisi” – dalla semina alla raccolta – e dà voce ai protagonisti che ne hanno custodito la memoria.

La sagra.

La sagra, nata come mercato agricolo, oggi è riconosciuta tra le “Sagre di Qualità” a livello nazionale e rappresenta un appuntamento fondamentale per il paese. In programma ci sono degustazioni con i piselli DE.CO in vendita nella casetta dell’Associazione Bisicoltori (che oggi conta 27 produttori), spettacoli, mercatini e iniziative culturali.

Gravel dei bisi.

Tra le novità dell’edizione 2025 spiccano la “Gravel dei Bisi” – manifestazione ciclistica su sterrato in programma il 18 maggio – e le passeggiate “Le Ville ai Colli”, in calendario il 18 e 25 maggio. Il 19 maggio sarà presentato anche il progetto digitale “Visit Colognola”, dedicato alla promozione dei percorsi e punti d’interesse locali.

Produzione 2025.

Il clima favorevole ha reso eccellente anche la produzione di quest’anno, con circa 800 quintali raccolti. I terreni vulcanici della zona e l’esposizione al sole contribuiscono a conferire ai piselli caratteristiche organolettiche uniche, come dolcezza e brillantezza del colore.

Cultura.

Spazio anche alla cultura, con incontri letterari e la mostra “Sguardo, Oltre” dell’artista Luciana Soriato, nella Sala Maria Spezia. In calendario anche gli appuntamenti con gli autori Paola Barbato (17 maggio) e Paola Peretti (24 maggio).