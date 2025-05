Stelle del gospel in concerto al Saval per “Musica di Maggio”

“Musica di Maggio” al Saval: Il talento dei giovani incontra la passione del gospel.

Torna al Saval la rassegna musicale “Musica di Maggio”, due serata all’Auditorium di via Marin Faliero, tra lirica, musica da camera e gospel.

Il primo appuntamento è per venerdì 9 maggio, con protagonisti giovani musicisti già avviati alla carriera artistica. In programma arie d’opera, brani pianistici e duetti per pianoforte e clarinetto.

Il secondo appuntamento, venerdì 16 maggio, vedrà sul palco l’ensemble Animula Gospel Singers, attivo dal 1998, che proporrà un repertorio ispirato alla tradizione spiritual e gospel afroamericana. Le serate saranno accompagnate da una raccolta fondi libera a favore delle attività sociali promosse da Anteas Punto Famiglia Odv nel quartiere del Saval.

“Portare la musica nei quartieri – dichiara il presidente della Circoscrizione 3 Riccardo Olivieri assieme alla referente culturale Cristina Agnoli – significa costruire legami, creare occasioni di crescita e offrire spazi in cui i giovani possano esprimere il proprio talento”.

“Questa rassegna – aggiunge Diego Peres della Scuola Lams – rappresenta lo spirito con cui lavoriamo ogni giorno: offrire ai giovani uno spazio concreto in cui esprimersi, crescere e dialogare con la città attraverso la musica. ‘Musica di Maggio’ è una festa per tutti, e siamo felici di contribuire a renderla possibile”.