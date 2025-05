Sfida epica a Bardolino: centinaia di atleti alla conquista del 40esimo Triathlon internazionale.

È tutto pronto per la 40esima edizione del Triathlon Internazionale di Bardolino, che sabato 14 giugno porterà centinaia di atleti sulle sponde del Lago di Garda. Il via sarà dato da Punta Cornicello, dove i partecipanti si tufferanno per affrontare 1.500 metri a nuoto. Terminata la prima frazione, la gara proseguirà con 40 chilometri in bicicletta lungo le strade dell’entroterra veronese, attraversando località come Lazise, Pastrengo, Cavaion e Affi, con la salita di Caprino Veronese come punto più impegnativo del percorso. Gli ultimi 10 chilometri saranno corsi a piedi, su un tracciato che tocca il lungolago, il centro cittadino e si chiude tra il tifo di residenti e turisti davanti a Villa Carrara Bottagisio.

L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Bardolino, è reso possibile dall’impegno di circa 400 volontari e dal sostegno delle istituzioni locali, in primis il Comune di Bardolino. Nel corso degli anni, questa gara è diventata una vera e propria icona del triathlon nazionale e internazionale, attirando atleti di alto livello ma anche tanti appassionati che vogliono mettersi alla prova.

Ampia anche la copertura mediatica: la manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con una sintesi su Rai Sport e servizi dedicati su varie emittenti nazionali. Le iscrizioni sono ancora aperte online, con la quota attuale fissata a 100 euro.