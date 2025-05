Gite culturali del comune di Verona: destinazioni, iscrizioni, tariffe

Le gite culturali del comune di Verona: tre le destinazioni per il prossimo autunno. Iscrizioni a partire da venerdì 9 maggio.

Proseguono le gite culturali organizzate dal comune di Verona: dopo l’ottima partecipazione registrata nelle edizioni precedenti, anche per l’autunno 2025 vengono proposti tre itinerari di più giorni in alcune delle regioni italiane più affascinanti: Calabria, Puglia e Toscana.

Tre occasioni per viaggiare in compagnia, vivere momenti di socialità e lasciarsi sorprendere dalla bellezza dei luoghi visitati, accompagnati da guide esperte e con un’organizzazione curata nei dettagli.

Le iscrizioni aprono venerdì 9 maggio alle ore 9 e sono riservate ai cittadini residenti nel Comune di Verona. Le prenotazioni potranno essere effettuate on line su www.comune.verona.it, telefonicamente ai numeri 045 8078635 e 045 8078637, fino ad esaurimento posti disponibili.

Itinerari in programma.

Calabria– Dal 6 al 9 settembre (4 giorni / 3 notti) Un viaggio tra arte antica e paesaggi mozzafiato: Gerace, la Villa Romana di Casignana, Stilo, Reggio Calabria con i Bronzi di Riace, Scilla e Tropea. Quota di partecipazione: €800 in camera doppia – €865 in camera singola Incluso: volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4*, un pranzo in ristorante.

Puglia e Matera – Dal 19 al 22 settembre (4 giorni / 3 notti) Un tuffo nel cuore del Sud: da Bari a Polignano a Mare, da Alberobello a Matera, per concludere con Castel del Monte e Trani. Quota di partecipazione: €800 in camera doppia – €910 in camera singola Incluso: volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4*, un pranzo in ristorante. Turismo Sociale

Toscana – Dal 13 al 15 ottobre (3 giorni / 2 notti) Alla scoperta di Arezzo con la Cappella Bacci e dei borghi incantevoli che la circondano : Anghiari, Monterchi, San Sepolcro, Cortona e Lucignano. Quota di partecipazione: €385 in camera doppia – €435 in camera singola Incluso: trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4*, un pranzo in ristorante. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Verona