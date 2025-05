Tamponamento tra camion in autostrada A4.

Erano circa le 11.30 di questa mattina, martedì 6 maggio, quando si è verificato un violento tamponamento tra camion sull’autostrada A4, in direzione Milano, poco dopo lo svincolo di Soave. L’incidente ha coinvolto tre camion e provocato due feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal vicino distaccamento di Caldiero, con il supporto di un’autogru proveniente dalla centrale di Verona. L’intervento si è rivelato particolarmente delicato: uno degli autisti è rimasto incastrato nella cabina del proprio mezzo, completamente deformata a causa dell’impatto.

Dopo una complessa operazione di estrazione, l’uomo è stato affidato ai sanitari del Suem118 e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Borgo Trento. Anche il secondo conducente ha riportato ferite ed è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale per accertamenti. La viabilità, seppur rallentata, è sempre rimasta aperta. Sul posto Polstrada ed ausiliari viabilità.