Poliziotto in vacanza a Verona salva 39enne colpito da infarto

In vacanza a Verona con la famiglia, Marco Nunzio Di Noia, poliziotto di Lodi, ha salvato un 39enne colpito da infarto.

Senza un attimo di esitazione, un poliziotto in vacanza a Verona ha deciso di intervenire, salvando la vita a un 39enne colpito da un probabile infarto: è successo lo scorso 26 aprile. Protagonista della vicenda Marco Nunzio Di Noia, viceispettore della polizia di Stato e responsabile del Gabinetto provinciale di polizia scientifica di Lodi. Di Noia era in vacanza a Verona, a pranzo con la famiglia in un ristorante del centro.

All’improvviso ha notato un uomo accasciarsi improvvisamente. Dopo essersi qualificato, si è avvicinato e ha adagiato il 39enne, ormai privo di sensi, sul pavimento. Guidato telefonicamente dagli operatori del 118, ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo alcuni minuti, il 39enne ha ripreso conoscenza.