Bimbimbici pedala a Verona: tutti in sella per città sicure e a misura di bambino.

A Verona arriva Bimbimbici 2025, la storica manifestazione promossa dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che ogni anno porta in strada migliaia di bambini e famiglie. Lo fa per promuovere la mobilità sostenibile e il diritto a città più sicure e accessibili, a misura di piccoli cittadini.

La nuova edizione, patrocinata da Unicef, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, SIP, Euromobility e Confindustria ANCMA, si estenderà per tutto il mese di maggio, con il momento clou previsto nel weekend del 10 e 11. Oltre 200 le città coinvolte in tutta Italia con pedalate collettive, attività educative e proposte per sensibilizzare adulti e istituzioni sul tema della mobilità attiva.

Tra le iniziative collegate spicca la recente ricerca “A ruote libere”, che fotografa le abitudini nei tragitti casa-scuola: nonostante quasi tutti i genitori (95,6%) sappiano andare in bici, solo il 16,2% accompagna i figli pedalando.

Il programma di Verona.

A Verona “Bimbimbici 2025” appuntamento è per domenica 11 maggio per una pedalata in sicurezza per le vie della città dedicata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie.

Il ritrovo è alle ore 10, con partenza alle 10.30, nel prato fra via Da Vico e viale Colombo.

Il rientro è previsto per le ore 12 nello stesso posto dove verrà offerta frutta e succo del consorzio ortofrutticolo di Belfiore.

L’appello di Bimbimbici 2025 è rivolto direttamente alle amministrazioni locali: servono strade scolastiche protette, zone a traffico limitato intorno agli istituti e più attenzione alla vivibilità urbana. Il calendario completo degli eventi è disponibile su andiamoinbici.it, dove ogni città partecipante pubblica percorsi, orari e dettagli.