Straverona 2025: tre percorsi, solidarietà e un cuore “green” per la primavera veronese.

La Straverona torna per la sua 42esima edizione, pronta a coinvolgere migliaia di persone domenica 18 maggio. L’iniziativa, appuntamento della primavera scaligera, è stata ufficialmente lanciata ieri con una conferenza stampa al Liston 12 in Bra.

Percorsi.

Tre saranno i percorsi disponibili, pensati per ogni livello e fascia d’età: 5 chilometri per chi vuole godersi una passeggiata in famiglia, 10 per chi cerca una sfida intermedia, e 20 chilometri per i camminatori e runner più allenati, alla scoperta di scorci suggestivi tra centro storico e colline veronesi. I tracciati, rinnovati rispetto alle passate edizioni, prevedono un nuovo punto di arrivo e saranno animati da musica e intrattenimento. Ogni distanza sarà accompagnata da un hashtag motivazionale: #Ricarica, #Rincorsa e #Resistenza.

Largo ai giovani.

L’iniziativa coinvolge anche scuole e università. Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Verona e il Centro Maratona, quindici appuntamenti di preparazione sono stati organizzati per avvicinare gli studenti alla corsa. Per i più piccoli, sabato 17 maggio sarà il turno della Straverona Junior: bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni si cimenteranno in un pomeriggio di sport e giochi. A seguire, la staffetta Genitori & Figli regalerà momenti di emozione e complicità. Iscrizioni online fino al 16 maggio, oppure sul posto il giorno stesso dalle 14.

Solidarietà.

L’edizione 2025 sostiene il progetto “Adozione di Prossimità” promosso da Valpolicella Benaco Banca, a favore delle realtà sociali locali. L’evento è certificato per la sostenibilità degli eventi, grazie alla partnership con DNA Sport Consulting.

Niente plastica: ti disseta “Acque Veronesi”.

Plastica bandita lungo i percorsi: acqua potabile fornita da Acque Veronesi tramite distributori collegati direttamente alla rete idrica.

Protagonista il “green”.

L’energia necessaria all’evento sarà interamente rinnovabile, grazie ad AGSM AIM. Partecipano anche AMIA e l’associazione Plastic Free, a supporto della filosofia “green” della manifestazione.

Chi raggiunge la zona in bicicletta potrà usufruire del servizio parcheggio FIAB custodito in Piazza Bra.

Passeggiata culturale.

Il rispetto per l’ambiente si affianca alla promozione del patrimonio culturale. Sabato 17 maggio, alle 14:30, torna anche la “Passeggiata Culturale” della Fondazione Verona Minor Hierusalem: tre itinerari porteranno i partecipanti alla scoperta delle chiese storiche della città. I possessori del pettorale della Straverona avranno inoltre accesso a tariffa ridotta nei principali siti museali di Verona durante il weekend dell’evento.

Cibo per celiaci.

Non manca l’attenzione alle esigenze alimentari: grazie all’Associazione Italiana Celiachia, nei punti ristoro saranno disponibili anche prodotti senza glutine per i partecipanti celiaci.

Info in piazza.

In Piazza Bra, sabato 17 e domenica 18 maggio, sarà allestita un’area expo con stand informativi e promozionali, aperta al pubblico per tutta la durata della manifestazione. Tra i partner che sostengono Straverona anche quest’anno figurano nomi come Benetti Ottica, Villafrut, Cisalfa, Fresenius Kabi e Colorchimica, testimoniando il forte legame tra l’evento e il tessuto imprenditoriale locale.

Iscrizioni.

Le iscrizioni sono già attive sul sito ufficiale e nei punti vendita convenzionati in provincia. Per i gruppi sportivi FIASP, UMV, UISP e FIDAL, sono previste agevolazioni. I minori di 14 anni, se accompagnati da un genitore, potranno partecipare gratuitamente. Chi sceglie la quota intera riceverà anche la maglia tecnica ufficiale, che per il 2025 porta stampata una frase tutta veronese: “Pensito de farghela?”.