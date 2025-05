Bevilacqua, ufficio postale chiuso per lavori: ecco dove andare

Chiusura temporanea dell’ufficio postale di Bevilacqua: i servizi si spostano nei comuni vicini.

L’ufficio postale di Bevilacqua, in piazza Dante Alighieri, chiude temporaneamente per lavori di rinnovamento. Gli interventi fanno parte del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, avviato da Poste Italiane per migliorare gli uffici nei piccoli comuni e offrire servizi pubblici in modo più semplice e accessibile.

Il nuovo ufficio.

Quando i lavori saranno conclusi, l’ufficio avrà un aspetto completamente nuovo: sportelli più comodi, anche per persone con disabilità, nuovi arredi, colori più accoglienti e una corsia dedicata ai non vedenti. Sarà inoltre possibile, in futuro, richiedere direttamente alcuni servizi della Pubblica Amministrazione, senza bisogno di recarsi in altri uffici.

LEGGI ANCHE Ex chiesa in cenere: rogo devasta storico ristorante in centro. Le foto

Nel frattempo, per qualsiasi operazione (comprese raccomandate e operazioni finanziarie), i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali vicini. Eccoli.

Minerbe – via Europa 11, aperto da lunedì a venerdì 8:20–13:35, sabato fino alle 12:35.

– via Europa 11, 8:20–13:35, fino alle 12:35. Boschi Sant’Anna – Piazza Sant’Anna, aperto martedì e giovedì 8:20–13:45, sabato fino alle 12:45.

– Piazza Sant’Anna, aperto 8:20–13:45, fino alle 12:45. Montagnana – via Giacomo Matteotti, da lunedì a venerdì 8:20–13:35, sabato fino alle 12:35.

L’ufficio postale di Bevilacqua riaprirà al termine dei lavori con i soliti orari.