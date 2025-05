Verona ha un nuovo supermercato in centro: aperto il suo terzo punto a Porta Palio.

Verona ha un nuovo punto di riferimento per la spesa: ha aperto i battenti il terzo supermercato Pam local della città, in Stradone Porta Palio 10. Un supermercato di prossimità pensato per chi vive, lavora o si muove in centro e cerca un’alternativa veloce, moderna e accessibile per fare la spesa.

Orari di apertura.

Il nuovo store sarà aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, la domenica dalle 9:00 alle 22:00. L’offerta punta su prodotti freschi e di qualità: frutta e verdura di stagione, pane fresco tutti i giorni, formaggi, salumi, carne e pesce. Non mancano le specialità del territorio, prodotti biologici, vegani, senza glutine e senza olio di palma, insieme a una selezione di alimenti pronti da gustare e monoporzioni pensate per ridurre gli sprechi.

Presente anche una zona “Food to Go” per pause pranzo rapide ma gustose. Il supermercato offre inoltre spesa a domicilio, accetta i principali pagamenti digitali e buoni pasto.

Promozioni di benvenuto.

Per festeggiare l’apertura, Pam ha previsto una serie di promozioni.