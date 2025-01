Traffico caos in Borgo Roma, via ai lavori per due nuove rotatorie

Via ai lavori per due nuove rotatorie in Borgo Roma a Verona.

Partono lunedì 27 gennaio i lavori per la realizzazione di due rotatorie e la sistemazione del collegamento viabilistico in via Forte Tomba e via Golino nel Comune di Verona. In questa prima fase è prevista la chiusura temporanea di via Golino verso via Fleming in entrambe le direzioni, la quale risulterà accessibile ai soli residenti.

Le rotonde permetteranno, nelle intenzioni di palazzo Barbieri, di risolvere i problemi di traffico presenti lungo lo snodo viario, soprattutto nelle ore di punta. L’arteria, infatti, non solo è una delle vie di accesso alla città, oltre che di collegamento con la frazione di Cadidavid, ma si interseca anche con i raccordi della Tangenziale Sud e l’ingresso del casello autostradale di Verona Sud.

Il progetto e gli interventi previsti.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi viabilistici compresa la razionalizzazione delle intersezioni semaforiche lungo SS 12, ed in particolare:

realizzazione di una rotatoria tra via Pasteur e la SS 12 e adeguamento con isola spartitraffico dell’intersezione con via Golino;

e adeguamento con isola spartitraffico dell’intersezione con via Golino; adeguamento intersezione tra SS 12 e svincoli di ingresso/uscita dalla Tangenziale con eliminazione dell’impianto semaforico;

tra SS 12 e svincoli di ingresso/uscita dalla Tangenziale con eliminazione dell’impianto semaforico; realizzazione di percorsi pedonali ( marciapiedi rialzati e a raso ) al fine di ricollegare la rotatoria con le fermate bus poste a Nord della rotatoria stessa;

) al fine di ricollegare la rotatoria con le fermate bus poste a Nord della rotatoria stessa; realizzazione di uno spartitraffico centrale rialzato non sormontabile , realizzato con cordoli in calcestruzzo, localizzato tra la rotatoria “Nord” e il ramo di uscita dalla tangenziale sud, proveniente dalla direzione “Brescia”;

, realizzato con cordoli in calcestruzzo, localizzato tra la rotatoria “Nord” e il ramo di uscita dalla tangenziale sud, proveniente dalla direzione “Brescia”; istituzione di obbligo di sola svolta a destra in uscita da Tangenziale Sud (provenienza Brescia) sulla SS 12 con eliminazione semaforo;

in uscita da Tangenziale Sud (provenienza Brescia) sulla SS 12 con eliminazione semaforo; eliminazione di tutti i semafori in corrispondenza delle rampe di ingresso e uscita della tangenziale Sud;

di ingresso e uscita della tangenziale Sud; realizzazione di una rotatoria ( detta rotatoria “Sud”) tra la SS 12 e lo svincolo di ingresso in Tangenziale Sud (direzione Vicenza) in luogo dell’attuale semaforo;

e lo svincolo di ingresso in Tangenziale Sud (direzione Vicenza) in luogo dell’attuale semaforo; riqualificazione della coppia di fermate bus poste nei pressi dell’intersezione tra via Forte Tomba e via Turazza.

Una riqualificazione completa, del valore complessivo di 2 milioni e 800mila euro, che sistemerà il nodo viario tra via Golino, via Pasteur e via Forte Tomba.