Torna al suo posto la lapide di Cadidavid dedicata ai caduti

Dopo essere stata distrutta dai vandali, torna al suo posto, in piazza Roma a Cadidavid, la lapide dedicata ai caduti.

Il monumento ai caduti in piazza Roma a Ca’ di David è tornato al suo posto. Oggi la lapide, che era stata distrutta da un atto vandalico nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre dell’anno scorso, è stata nuovamente posata nella piazza centrale del quartiere, pronta per le celebrazioni degli 80 anni della Liberazione.

L’intervento di restauro è stato realizzato dalla Direzione Tutela e Valorizzazione Edifici Monumentali in collaborazione con la Circoscrizione 5^, condividendo tutti i passaggi dei lavori, dal dissequestro dell’area alla decisione di acquistare una nuova lapide visto che quella vandalizzata era difficilmente restaurabile. Coinvolta anche la Soprintendenza per gli approfondimenti di competenza e per le indicazioni sui vincoli da rispettare, in particolare il grado di tutela del sito del monumento commemorativo. La realizzazione della nuova lapide è stata anche l’occasione per recuperare alcuni nominativi e informazioni che nelle precedenti erano incompleti o parzialmente errati.

Il nuovo monumento è sostenuto da una struttura in ferro, risultando più solido del precedente che poggiava su se stesso.