Verona, la “Veneto Cup” regala 8 gol, 10mila euro alla solidarietà e batte la pioggia 6-2.

Nonostante la pioggia lo stadio Gavagnin Nocini ha fatto da cornice, ieri sera 17 aprile, alla partita di andata della Veneto Cup: risultato, 8 gol e 10mila euro. Soldi raccolti per due importanti realtà del volontariato veronese grazie all’iniziativa benefica che ha visto in campo la Nazionale Cantanti contro la Nazionale Sindaci.

Un successo di pubblico e partecipazione che ha permesso di devolvere l’intero incasso a Abeo Verona, a sostegno dei bambini affetti da tumori e leucemie, e agli Amici di Croce Verde, impegnati nel soccorso volontario. Un gesto che si inserisce in un percorso più ampio: la Nazionale Cantanti, dal 1981, ha già raccolto oltre 130 milioni di euro per progetti solidali in tutta Italia.

La vittoria dei sindaci.

A vincere sul campo, per 6-2, è stata la squadra dei sindaci, guidata dall’allenatore Angelo Campi (sindaco di Salizzole), trascinata da una brillante prestazione del padrone di casa, Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex calciatore professionista. In campo anche i primi cittadini di Vicenza, Treviso e tre sindaci ucraini ospiti.

Sul fronte musicale, la Nazionale Cantanti ha portato in campo volti amati dal pubblico come Benji e Fede, Bnkr44, Il Tre, guidati dal presidente Enrico Ruggeri e dal vicepresidente Paolo Vallesi, affiancato in panchina da Gigi Fresco, patron della Virtus Verona.

A chiudere la serata, la consegna delle targhe ricordo da parte della madrina dell’evento, Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, e l’appuntamento con il match di ritorno, fissato per il 6 ottobre a Chioggia, allo stadio Aldo e Dino Ballarin.