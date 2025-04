Patentino per proprietari di cani: al via le iscrizioni ai corsi a Verona

Patentino cani a Verona: aperte le iscrizioni per diventare un proprietario modello.

Sono aperte le iscrizioni per i corsi 2025 per l’acquisizione del patentino per proprietari di cani, promossi dal Comune di Verona in collaborazione con Ulss 9 Scaligera e l’Ordine dei Medici Veterinari. Il corso è obbligatorio per i proprietari di cani morsicatori o potenzialmente pericolosi, ma aperto anche a tutti i cittadini che desiderano approfondire la corretta gestione del proprio animale.

Le edizioni in programma.

21 maggio – 16, 17, 24 giugno .

. 24 ottobre – 16, 18, 25 novembre.

Ogni corso dura 14 ore, suddivise tra lezioni in presenza e lezioni registrate accessibili online. È possibile partecipare con il proprio cane agli incontri pratici, previa indicazione degli organizzatori. Il corso è l’unico a Verona registrato nella banca dati del cane e si conclude con un esame finale (14 giugno e 25 novembre), al termine del quale viene rilasciato il patentino. In alternativa, è possibile ottenere un attestato di frequenza.

L’appuntamento inaugurale per entrambe le edizioni è previsto per venerdì 21 maggio alle 20.30 presso la sede dell’Ordine dei Veterinari di Verona a Buttapietra, con la presentazione a cura della veterinaria Camilla Siliprandi, responsabile del corso.

Sono disponibili 45 posti per ogni edizione. L’iscrizione è online su questo sito, e sarà possibile iscriversi anche durante la prima giornata, se rimarranno posti disponibili.

Programma.

Modalità di iscrizione.