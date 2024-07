La storica Farmacia Due Campane saluta per sempre via Mazzini

La Farmacia Due Campane lascia la storica sede di via Mazzini e trasloca poco distante. Al suo posto arriva Oniverse.

Era annunciato già da un po’, ma adesso il momento è arrivato: la storica Farmacia Due Campane ha salutato per sempre via Mazzini. Fine del contratto di affitto, che non è stato rinnovato. Un altro pezzo della vecchia Verona che se ne va. Ma attenzione, perchè la farmacia Due Campane non sparirà, tutt’altro. Dal 16 luglio aprirà infatti, mantenendo intatto l’organico, nella nuova sede di via Enrico Noris, sempre in pieno centro, a poche decine di metri di distanza, tra piazza San Nicolò e piazzetta Scala.

E al suo posto? Al suo posto, in via Mazzini, e anche questa non è una sorpresa, aprirà un punto vendita di Oniverse, marchio appartenente al gruppo di Sandro Veronesi.