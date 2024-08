Stasera a Verona si accendono le lanterne di pace per dire no al nucleare.

A Verona si accendono le lanterne di pace per dire no al nucleare: stasera l’iniziativa per ricordare le vittime di Hiroshima e Nagasaki. Gli attacchi atomici hanno ucciso più di 210 mila persone. Tra questi circa 38 mila neonati e bambini. Il 6 e il 9 agosto del 1945 hanno segnato un “prima” e un “dopo” nella storia dell’umanità. Da qual momento è sorta la consapevolezza di aver prodotto un’arma capace di portare una minaccia esistenziale per l’intero il pianeta.

Per richiamare l’attenzione della cittadinanza e non dimenticare quanto avvenuto e potrebbe ancora accadere, da alcuni anni il Comitato veronese per le iniziative di pace promuove a Verona la manifestazione ‘Lanterne di Pace sull’Adige’. In programma stasera, venerdì 9 agosto alle 20, tra la vasca dell’Arsenale e l’ansa dell’Adige sotto Castelvecchio.

Anche il comune di Verona al fianco della manifestazione, con il riconoscimento per la prima volta quest’anno del patrocinio. L’appuntamento è stato presentato dall’assessore alla Memoria storica Jacopo Buffolo insieme a Mao Valpiana del Comitato veronese iniziative di pace.

Programma.

Dalle 20.30, musica con il Nardo Trio – letture poesie Haiku, con Mauro Dal Fior. Intervento di Raffaele Crocco di Atlante delle Guerre. Dalle 21.30, deposizione delle lanterne sull’Adige.