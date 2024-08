Salvi i 60 dipendenti del Catullo: Skytanking li assumerà dall’attuale fornitore di Ryanair

Skytanking assumerà circa 60 dipendenti del Catullo dall’attuale fornitore di Ryanair.

Skytanking assumerà circa 60 dipendenti del Catullo dall’attuale fornitore di Ryanair: la società si è aggiudicata il contratto per la fornitura di servizi di assistenza a terra. Lo ha fatto con Ryanair all’aeroporto Catullo di Verona per il servizio passeggeri, il servizio di rampa e il servizio di movimentazione merci.

Skytanking inizierà i servizi a Verona per conto di Ryanair, il principale vettore dell’aeroporto, il 1° novembre 2024, nell’ambito di un accordo di sei anni. Questo è il terzo mercato assegnato a Skytanking da Ryanair, dopo l’aeroporto internazionale di Aberdeen e l’aeroporto di EindhovenTop of FormEindhoven. Skytanking Bottom of FormSkytanking è entrata con successo nel mercato di Eindhoven ed ha iniziato il servizio passeggeri Ryanair nell’aprile 2024.

Questo in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di riferimento, per contribuire a proteggere i posti di lavoro e il personale qualificato in aeroporto. Ciò avverrà dopo aver consultato i sindacati e il personale e nel rispetto della legge italiana.

Skytanking.

È una società di PrimeFlight Aviation Services, fornitore di servizi aeroportuali, tra cui assistenza a terra, rifornimento di carburante, de-icing, movimentazione merci, servizi di pulizia degli aeromobili e altro ancora, attiva da oltre 20 anni in tutto il Nord America. PrimeFlight opera attualmente in oltre 225 aeroporti in tutto il mondo attraverso la sua rete di filiali.