Legambiente premia il Monte Mesa: il parco eolico di Rivoli Veronese, inserito nella Guida.

Il parco eolico di Rivoli Veronese, incastonato sul crinale morenico del Monte Mesa, è stato selezionato e inserito da Legambiente nella nuova edizione della guida turistica “Parchi del Vento”. L’impianto è stato realizzato ed è gestito dal Gruppo Agsm Aim. La guida è stata presentata a Rimini in occasione della Fiera Internazionale del Turismo.

Il sito veronese è stato riconosciuto come un esempio virtuoso di come innovazione tecnologica e produzione energetica rinnovabile possano convivere in perfetto equilibrio con la tutela del paesaggio e della biodiversità. La pubblicazione di Legambiente, giunta alla sua quarta edizione, mappa infatti 29 impianti eolici che rappresentano modelli eccellenti a livello nazionale per la loro capacità di valorizzare i territori.

Biodiversità e laboratorio a cielo aperto.

Attivo dal 2013, il parco si distingue per la sua collocazione unica in un’area di elevato valore naturalistico e Sito di Interesse Comunitario. Sul Monte Mesa, l’impianto eolico convive con una ricca biodiversità, ospitando numerose specie floristiche protette, tra cui rare orchidee selvatiche.

Non solo produzione di energia: in collaborazione con il circolo Legambiente “Il Tasso” Baldo-Garda, Agsm Aim ha trasformato il sito in un vero e proprio laboratorio di educazione ambientale. Sono state promosse attività di rinaturalizzazione dei prati aridi, la creazione di sentieri didattici e ciclabili e un programma strutturato di visite per scuole, cittadini e turisti.

La visione di Agsm Aim : l’energia come esperienza.

L’inserimento nella guida conferma l’impegno di Agsm Aim nella transizione ecologica e nella valorizzazione del patrimonio naturale locale. Il consigliere delegato del Gruppo, Alessandro Russo, ha sottolineato la strategia aziendale: “Crediamo che la transizione energetica vada capita, spiegata e accompagnata. Uno dei modi migliori per farlo è aprire i luoghi dove l’energia si produce, trasformandoli in percorsi educativi e spazi di conoscenza e incontro”.

Russo ha evidenziato come l’obiettivo sia trasformare “l’energia [in] esperienza, racconto ed educazione alla sostenibilità”. Ogni anno, infatti, migliaia di studenti e cittadini visitano il sito per toccare con mano l’equilibrio tra produzione rinnovabile e tutela dell’ecosistema.

La presenza in “Parchi del Vento” è anche un segnale in linea con gli ambiziosi obiettivi del Piano Industriale 2025-2030 di Agsm Aim , che punta a raggiungere l’80% di produzione energetica da fonti rinnovabili entro il 2030. L’impegno del Gruppo si riflette nei numeri: nel solo 2024, gli impianti eolici di Agsm Aim hanno prodotto complessivamente 94 milioni di chilowattora di energia pulita, evitando l’emissione di 19 mila tonnellate equivalenti di anidride carbonica.