Collegamento ferroviario tra Verona, aeroporto e lago: Governo pronto al commissario per sbloccare l’opera.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato l’impegno a individuare “soluzioni efficaci e tempestive” per realizzare il collegamento ferroviario tra l’aeroporto Catullo, Verona e la sponda orientale del lago di Garda.

Tra le opzioni allo studio spicca l’ipotesi di nominare un commissario straordinario, con l’obiettivo di accelerare l’iter autorizzativo e ridurre i tempi di realizzazione. La notizia è arrivata dal sottosegretario Tullio Ferrante, rispondendo in Commissione a un’interrogazione della deputata Maria Paola Boscaini (Forza Italia).

Un progetto strategico per Verona e il Garda.

La base di partenza è il Documento di fattibilità delle alternative progettuali completato da RFI (Ferrovie dello Stato), trasmesso al Ministero. Lo studio deriva dal protocollo firmato nel maggio 2022 tra Regione Veneto e RFI, che aveva previsto la nascita di un gruppo di lavoro per sviluppare un modello di trasporto integrato tra aeroporto, città e lago.

Tra le soluzioni analizzate, è stata giudicata preferibile quella che unisce il collegamento con l’aeroporto Catullo e la nuova linea ferroviaria verso il Garda, per creare una rete connessa tra Verona, l’aeroporto e i grandi poli turistici come Gardaland e i borghi lacustri. L’investimento stimato è di 1,3 miliardi di euro.

Due nuove linee, sette fermate e oltre 25 km di tracciato.

Il progetto prevede due nuovi tratti ferroviari, collegati alla rete esistente.

Primo intervento – Collegamento con l’aeroporto Catullo. Lunghezza: 11,5 km (di cui 3,6 km in galleria sotto la pista aeroportuale). Collegamento tra le linee Verona–Mantova e Brescia–Verona. Fermate: Sommacampagna e Aeroporto. Lavori stimati in 4 anni.

Secondo intervento – Collegamento con la sponda orientale del Garda. Lunghezza: 14 km (di cui 2,5 km in galleria). Raccordo dalla linea Brescia –Verona all’altezza di Peschiera, verso Verona e Brescia Fermate: Gardaland, Ronchi/Longarone (Roarlongo), Lazise, con termine a Bardolino. Lavori stimati in 3 anni.

Secondo il sottosegretario Ferrante, “il collegamento porterà benefici significativi per i passeggeri di corto e medio raggio, grazie a un miglioramento dell’accessibilità, all’incremento dell’intermodalità e alla riduzione della congestione stradale“.

Commissario straordinario per accelerare i tempi.

Il Ministero valuta la nomina di un commissario straordinario per semplificare le procedure. La proposta, avanzata da Maria Paola Boscaini, ha raccolto apertura dal Governo, anche se la parlamentare ha chiesto “tempi certi sulla procedura di nomina”. L’opera, considerata strategica per il turismo e la mobilità di Verona e del Garda, punta a collegare in modo diretto stazione, aeroporto e località turistiche.