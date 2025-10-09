Ciclismo: il Giro del Veneto passa per San Bonifacio

San Bonifacio protagonista del Giro del Veneto di ciclismo: occhio alla viabilità, cosa cambia.

San Bonifacio diventa il fulcro della seconda tappa del Giro del Veneto per dilettanti, la storica corsa a tappe in programma da oggi 9 all’11 ottobre. In particolare, venerdì 10 ottobre, la cittadina vedrà la partenza che si concluderà a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza.

Dettagli.

Il ritrovo dei ciclisti è fissato per le ore 11 in Piazza Costituzione. La partenza ufficiale sarà alle ore 12, con l’arrivo a Pojana Maggiore previsto intorno alle 16:30.

La tappa del 10 ottobre sarà particolarmente impegnativa, dedicata ai Colli Berici, con un circuito a Brendola che include una salita di prima categoria e una di seconda già nella fase iniziale.

Prima di dirigersi verso il Vicentino, i corridori affronteranno un circuito cittadino a San Bonifacio che sarà ripetuto per tre volte. Dopo la partenza da Piazza Costituzione, i ciclisti percorreranno via Camporosolo fino a Piazza Sant’Antonio, per poi snodarsi lungo diverse vie cittadine.

Chiusure al traffico.

Per consentire lo svolgimento della corsa in sicurezza, le strade del circuito cittadino saranno chiuse al traffico dalle ore 12 per il tempo necessario al completamento dei tre giri, stimato in circa 40 minuti. Piazza Costituzione e Via Camporosolo saranno chiuse solamente per il tempo strettamente necessario alla partenza.

L’organizzazione per l’assistenza alla gara è stata curata dal Comandante della Polizia locale Vincenzo Di Carlo e vedrà l’impegno di 42 persone, tra volontari di Protezione civile, Associazione Carabinieri, operatori di Polizia locale e ufficio manutenzioni.