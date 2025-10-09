Legalità nelle parrocchie di Verona: al via i pomeriggi anti-mafia

Parrocchie di Verona, in scena il teatro civile “anti-mafia” per educare alla legalità.

Due appuntamenti gratuiti di teatro civile sulla legalità, in programma nelle parrocchie della Terza Circoscrizione di Verona, dedicati a famiglie e bambini. L’iniziativa, intitolata “La maestra e la tartaruga: storie di mafia“, si propone di affrontare i temi della legalità, della memoria e della responsabilità civile attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente della narrazione teatrale.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Anna Rapisarda e interpretato da lei stessa e Mario Cuccaro (con un contributo di Gianpaolo Trevisi), sarà ospitato nelle parrocchie di Santa Maria Immacolata e della Beata Vergine Maria.

La storia di Emanuela Loi sul palco.

Al centro del racconto scenico, che ha ottenuto il patrocinio di enti di rilievo come il Ministero dell’Interno, Avviso Pubblico e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, c’è la figura di Emanuela Loi. La giovane poliziotta, prima agente donna della Polizia di Stato caduta in servizio nella strage di via D’Amelio a Palermo, ritorna simbolicamente a parlare ai bambini con la forza e la leggerezza delle storie.

“Non vi preoccupate, sto bene” aveva detto Emanuela ai suoi genitori subito dopo la strage di Capaci. Poi purtroppo, lo stesso destino che toccò a Rocco, Vito e Antonio è toccato anche lei, dopo 57 giorni, nella strage di via D’Amelio.

Attraverso brevi racconti, “Emanuela” accompagna gli spettatori più giovani a comprendere che la legalità non è un concetto astratto, ma “un modo di vivere fondato sul rispetto, sulla giustizia e sul coraggio quotidiano”. L’obiettivo è offrire un’esperienza culturale che sappia unire il divertimento all’apprendimento e il linguaggio teatrale al dialogo educativo. Lo spettacolo è rivolto in particolare a famiglie e bambini a partire dagli otto anni di età.

Quando e dove.

Lo spettacolo, prodotto dalla Nuova Compagnia Teatrale, prevede due repliche a ingresso gratuito.