Stefania Craxi a Verona per presentare il libro sul padre Bettino

Il ritratto di Bettino Craxi nel libro della figlia Stefania: la presentazione e un film oggi a Verona.

Oggi, giovedì 09 ottobre, alle ore 18:30, all’Hotel Catullo Verona Est, la senatrice di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, Stefania Craxi, presenta il libro sul padre Bettino. Il titolo è: “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti“, edito da Piemme Edizioni.

L’incontro di stasera all’Shg di San Martino Buon Albergo, è dedicato alla figura del padre, l’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, e al suo ruolo di “Uomo che immaginò l’Europa moderna“.

Il Programma dell’evento.

Durante la serata, la senatrice Craxi dialogherà con la stampa e i presenti. Ad aprire l’evento sono previsti i saluti di Flavio Tosi, deputato al Parlamento Europeo.

A seguire, il dibattito vedrà il contributo di due noti giornalisti locali: Enrico Giardini, giornalista de L’Arena, e Lillo Aldegheri, giornalista del Corriere del Veneto, che dialogheranno con l’autrice.

Proiezione speciale.

A rendere l’appuntamento particolarmente interessante sarà la “Proiezione speciale” di un film biografico su Bettino Craxi, con “interviste esclusive a personaggi che lo hanno conosciuto da vicino”.

Al termine del convegno e della presentazione, seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti. L’evento è organizzato dal Gruppo Ppe al Parlamento Europeo e sostenuto dal Movimento Politico Forza Italia Berlusconi Presidente.