Francobolli al “Prezzemolo”: annullo speciale di Poste per il 50esimo anniversario di Gardaland.

Poste Italiane celebra il 50esimo anniversario di Gardaland Resort con un annullo speciale che sarà a disposizione di collezionisti e appassionati durante un evento dedicato che si terrà nel parco divertimenti a Castelnuovo del Garda.

Dove e quando trovare l’annullo.

L’evento filatelico sarà sabato 11 e domenica 12 ottobre. Un gazebo di Poste Italiane sarà allestito all’interno del parco divertimenti di Gardaland. Il servizio di timbratura con il bollo speciale sarà attivo dalle 10:20 alle 20 in entrambi i giorni. I visitatori avranno la possibilità di fare timbrare la propria corrispondenza con l’annullo commemorativo. Inoltre, ail gazebo saranno disponibili vari prodotti filatelici a tema, tra cui il folder di Gardaland, francobolli e cartoline.

L’accesso al parco per usufruire del servizio è a pagamento. Per coloro che sono interessati esclusivamente alla bollatura filatelica, sarà possibile contattare i numeri 377 1756797 o 377 1832914 per prendere accordi per un accesso dedicato nelle fasce orarie 12:00-13:00 di sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Per chi non potesse recarsi all’evento, eventuali commissioni filateliche possono essere inoltrate per posta all’Ufficio Postale di Peschiera del Garda, all’indirizzo via Venezia 25/F – 37019 Peschiera del Garda. Il telefono di riferimento per l’ufficio è 045 6463849.