Domani il taglio del nastro: in fiera c’è ArtVerona 2025

Al via in fiera ArtVerona 2025 con 9 Progetti in città, dalla Biblioteca Capitolare a Palazzo Forti.

ArtVerona 2025 apre i battenti per la 20esima edizione: da domani venerdì 10, fino a domenica 12 ottobre nei padiglioni 11 e 12 della fiera di Verona. Sotto la nuova direzione artistica di Laura Lamonea, ArtVerona accoglie 143 espositori, tra gallerie storiche ed emergenti, editori e spazi no profit. La manifestazione, realizzata in collaborazione con Angamc, conferma il suo ruolo centrale nel sistema dell’arte italiana grazie a un format ricco di mostre, performance, talk e un ampio programma di progetti speciali.

L’inaugurazione ufficiale e le nuove sezioni.

L’inaugurazione ufficiale è alle 12:30 nella galleria tra i padiglioni 11 e 12, con ingresso da Porta Re Teodorico. Al taglio del nastro, presenti i vertici di Veronafiere – il presidente Federico Bricolo, l’amministratrice delegata Barbara Ferro e il direttore generale Adolfo Rebughini – insieme alle autorità cittadine, tra cui il sindaco di Verona Damiano Tommasi e l’assessora alla Cultura Marta Ugolini.

ArtVerona 2025 si articola in sei sezioni espositive e diversi progetti speciali. Sezioni principali: Main Section, Steps (a cura di Giulia Civardi), Effetto Sauna (a cura di Laura Lamonea), Pittura ORA (a cura di Leonardo Regano), Video? Avete detto video? (a cura di Laura Lamonea ed Élisa Ganivet), e Libreria (a cura di Frab’s, Editorie).

Progetti speciali includono Cinema, Volante (a cura di Edizioni Brigantino), e il Podcast ‘Invito a Vedere’ (ideato e curato da Laura Lamonea e Tommaso Santagostino).

Arte diffusa in città e un palmares di premi.

La fiera estende il proprio raggio d’azione oltre i padiglioni fieristici, con un vasto programma di eventi diffusi che portano l’arte in luoghi storici e caratteristici della città. Tra i 9 progetti in città , si segnalano mostre in sedi prestigiose come Palazzo Forti (The Then About As Until), la Biblioteca Capitolare (Wounded Words Wounding Words), l’Ex Dogana di fiume (Enrique Ramírez, Una distanza senza sponde), Palazzo del Capitanio (TOMORROWS-Folding, Flexing and Expanding), la GAM, il Museo Lapidario Maffeiano e la Rondella delle Boccare.

ArtVerona rafforza inoltre il suo impegno nella valorizzazione di artisti e gallerie attraverso l’assegnazione di dieci premi. Tra i riconoscimenti si annoverano il Premio Villa Filanda Antonini (novità 2025), il Premio A Disposizione. Veronafiere per l’arte, il Premio Zenato Academy, e il Premio Casarini Due Torri Hotel per la Pittura Under 40. La manifestazione punta anche sull’incoming, con l’ospitallità di circa 700 collezionisti e 10 mila inviti per eventi dedicati alla VIP Experience.