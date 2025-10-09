Ricercato 30enne rintracciato dalla polizia in stradone Santa Lucia a Verona e portato nel carcere di Montorio.

Ieri pomeriggio, mercoledì 8, la polizia di Stato di Verona ha rintracciato e condotto presso la Casa circondariale di Montorio un trentenne tunisino, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La misura privativa della libertà personale è stata disposta dal tribunale lo scorso 29 settembre, in sostituzione delle precedenti già in atto – obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora nel comune di Verona, con annesso divieto di abbandonare il proprio domicilio di notte – a cui l’uomo, imputato per il reato di rapina, era stato sottoposto nell’ambito del procedimento penale a suo carico.

Alla luce delle accertate violazioni delle prescrizioni cautelari in atto e in virtù dell’aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice ha ritenuto di dover disporre la sostituzione delle misure precedentemente disposte con quella della custodia in carcere.

A distanza di soli 8 giorni dall’emissione dell’ordinanza da parte del tribunale, il cittadino tunisino è stato intercettato da un poliziotto delle Volanti fuori servizio che, intorno alle 15:00 di ieri, si trovava in stradone Santa Lucia.

Dopo aver riconosciuto il ricercato e aver segnalato al 113 la sua presenza all’angolo di via Zanella, gli agenti delle Volanti sono intervenuti, hanno catturato il trentenne e lo hanno condotto in questura per poi accompagnarlo, a seguito degli accertamenti sul suo conto, presso la casa circondariale di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria