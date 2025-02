Sorpresa, Verona non è tra i posti più romantici d’Italia: la classifica

Classifica dei posti più romantici d’Italia basata sulle recensioni di Tripadvisor: Verona è solo al quindicesimo posto.

L’Arena di Verona non è affatto tra i posti più “romantici” d’Italia. Per la precisione si piazza al 15esimo posto, staccatissima dalla vetta dove troviamo piazza San Marco a Venezia. Ma qual è il posto perfetto per dichiarare il proprio amore in Italia?

Grazie all’analisi di migliaia di recensioni lasciate dai visitatori su Tripadvisor, Casinos.com ha stilato la “Scala del romanticismo”, svelando le mete più suggestive, e quelle meno adatte, per un’indimenticabile fuga romantica.

Come detto, piazza San Marco a Venezia si è aggiudicata il primo posto con un punteggio del 2,15%, grazie a 813 recensioni che ne elogiano l’atmosfera magica. Al secondo posto la Scalinata di piazza di Spagna a Roma, con l’1,81%, citata in 419 recensioni per il suo fascino senza tempo. Al terzo posto c’è Piazzale Michelangelo a Firenze che, con l’1,76% e 444 recensioni entusiaste, si conferma uno degli scorci più suggestivi per chi cerca un tramonto romantico sulla città.

E Verona? Niente da fare, 15esimo posto. “Un dato sorprendente – scrivono gli stessi autori della classifica, riguarda la città di Romeo e Giulietta. L’Arena di Verona si è classificata solo al 15° posto, nonostante il forte legame culturale della città di Verona con l’amore eterno”.