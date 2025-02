A San Valentino la rassegna lago di Garda in Love accende anche Soave

Gli appuntamenti di San Valentino a Soave, per la rassegna lago di Garda in Love: mostre d’arte, giochi di luce e tanto romanticismo.

Si avvicina sempre di più la serata di San Valentino, il giorno dedicato agli innamorati, che per Soave rappresenta anche l’occasione per promuovere il territorio sotto il profilo turistico ed enogastronomico, offrendo ai visitatori un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

E così, la nota rassegna “Lago di Garda in Love” che da oltre un decennio anima di luci, colori ed eventi i comuni lacustri, nella settimana dedicata agli innamorati allarga i propri confini, ampliando il proprio calendario di eventi sino a raggiungere, partendo proprio dalla riviera gardesana, le più importanti località del territorio veronese e non solo.

Infatti, per il secondo anno consecutivo, sarà la cittadina murata di Soave, accanto alla città austriaca di Innsbruck, l’ospite speciale di questa rassegna di eventi che si preannuncia ricca di sorprese. Certamente Soave, con il suo castello contornato da oltre due kilometri di mura medievali, rappresenta uno scenario da favola, luogo ideale per trascorrere una serata in compagnia del proprio partner, degustando i piatti e i vini del territorio, come il dolce Recioto di Soave Docg.

Mostre d’arte e giochi di luce.

Ma gli innamorati che visiteranno Soave nella settimana di San Valentino potranno anche godere di mostre d’arte, giochi di luce e luminarie dedicate all’amore che metteranno ancora più in risalto le caratteristiche del centro storico della cittadina dell’est veronese, in una veste ancora più romantica. Tanti sono gli scorci illuminati e addobbati secondo il filo conduttore di questa festa, così come i luoghi ideali per scattare una foto ricordo.

Dalle sponde del fiume Tramigna nel quale si specchierà una Porta Verona, la torre medievale di accesso al centro storico, eccezionalmente illuminata di rosso, sino a piazza dei Grani, dove si trova una installazione, la panchina dell’amore, contornata da decine di rose monumentali che appaiono proprio essere appena uscite da una fiaba.

Inoltre, per una sera, proprio quella di San Valentino il 14 febbraio, la sede municipale di Palazzo del Capitano si trasformerà nel set di una cena animata da figuranti, giocolieri, musici e narratori. Un modo del tutto inedito per scoprire i sapori del territorio lasciandosi coinvolgere dal racconto, sotto forma di una rappresentazione teatrale ricca di colpi di scena, di un amore tormentato.

Così il sindaco di Soave, Matteo Pressi: “Questa ricorrenza rappresenta per noi la possibilità di realizzare alcune attività di contenuto turistico in un momento che potremmo definire di bassa stagione. Questo ci consente di mantenere il nostro borgo vivo e attrattivo in questa parte dell’anno, creando anche opportunità economiche per i nostri operatori”.