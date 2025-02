Verona in Love torna a scaldare la città: il programma completo degli appuntamenti

Dal 14 al 16 febbraio torna Verona in Love: il calendario completo degli appuntamenti.

Tre giorni di grande magia: spettacoli, musica e intrattenimento. E ancora: artigianato creativo, talk e food. Un programma denso di eventi che coinvolgeranno tutta la città con cinema al mattino, teatro, musei aperti, visite guidate, mostre e concorsi. In piazza dei Signori, spettacoli, incontri e musica con The Foolz, Francesca Cheyenne, i dj set Paolo Martini, Blue Mondays, The Lovers, Francesco Sole, Paolo Borzacchiello e molti altri.

“Non è mai troppo tardi per trovare l’amore a Verona”. Ha esordito l’intervento dell’assessora alla Cultura Marta Ugolini presentando, insieme all’assessora al Commercio e alle Manifestazioni Alessia Rotta, il programma 2025 di Verona in Love, la kermesse promossa dal Comune di Verona per il fine settimana di San Valentino.

“Rassegna per i visitatori e per i cittadini”.

“Abbiamo lavorato intensamente per strutturare una rassegna che potesse essere sia di richiamo per i visitatori che emozionale e coinvolgente per residenti e tutti i cittadini di Verona all’insegna dell’amore per tutti – precisa l’assessora Marta Ugolini –. Quest’anno l’edizione si presenta con un programma culturale variegato, con concerti in piazza, matinee nei cinema, spettacoli, premi e talk, lettere e poesie d’amore negli spazi aperti e al chiuso. Artisti di strada in Cortile Mercato Vecchio e un grande dj set allestito in piazza dei Signori per far ballare tutti. Un’attenzione quindi a forme espressive diverse e uno spazio riservato ai componenti dell’offerta culturale della città, dai cinema indipendenti alle biblioteche, dal Club di Giulietta ai musei civici.

Per la prima volta, l’evento viene promosso con il supporto di Destination Verona & Garda Foundation, che accenderà l’attenzione dei mercati turistici per una rassegna mai così ricca e stimolante, rivolta davvero a cittadini e cittadine di tutte le età. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa kermesse a partire da sponsor e sostenitori, con un ringraziamento speciale per Studioventisette, partner del Comune in questa nuova avventura 2025”.

Importante novità l’inserimento nel programma del concorso poetico “Anch’io mi innamoro, sai?” a cura di ASD La Grande Sfida. Ma anche i matinée proiezioni cinematografiche nelle diverse sale di Verona che hanno una tradizione importante nella diffusione della cultura cinematografica.

“Verona in Love 2025 – dichiara la presidente di Studioventisette Alessandra Biti – è molto più di una semplice manifestazione. Grazie alla sinergia tra enti pubblici e privati, questa edizione si presenta come un’esperienza condivisa che abbraccia ogni aspetto della cultura e della vita cittadina”.

Programma rassegna 2025.

Dal 14 al 16 febbraio, turiste e turisti, cittadine e cittadini saranno accolti da un programma ricco di emozioni, pensato per raccontare l’amore attraverso cultura, spettacolo e tradizione. La manifestazione, organizzata dal Comune di Verona vedrà il suo cuore pulsante in alcuni luoghi simbolo del capoluogo scaligero, con un programma di eventi che coinvolgerà tutta la città. L’Amore al Centro avrà come palcoscenico Piazza dei Signori mentre l’Amore Diffuso vedrà iniziative culturali e ludiche diffuse nei quartieri, con eventi che vedranno il via già nei giorni antecedenti il weekend di San Valentino, proseguendo anche nei giorni successivi.

Da piazza dei Signori, cuore pulsante della manifestazione, alla Loggia di Fra’ Giocondo, passando per la Loggia del Palazzo del Podestà fino al Cortile del Mercato Vecchio, ogni angolo del centro storico sarà trasformato in un palcoscenico dedicato alle mille forme dell’amore.

Ad arricchire ulteriormente il calendario anche i matinée al cinema, visite guidate, mostre e spettacoli tematici. In tutta la città, i musei, le biblioteche civiche, il centro audiovisivi e i teatri accoglieranno mostre, attività di animazione e spettacoli a tema amore. Lirica, danza, teatro, poesia e fotografia saranno i linguaggi artistici che esploreranno l’amore nelle sue varie forme, creando un’esperienza culturale unica. Immancabile, la maratona di lettura “Letters to Juliet”, organizzata dal Club di Giulietta. Tra le novità, da segnalare la mostra al Palazzo della Gran Guardia: “Human. Mostra del premio fotografico internazionale Prix Pictet”

Ma non mancheranno anche iniziative legate allo sport che partecipa alla celebrazione dell’amore con le tre distanze proposte dalla Veronamarathon: la Romeo&Giulietta Half Marathon: una mezza maratona unica, che si snoda tra le vie della città dell’amore, offrendo un percorso indimenticabile tra monumenti e scorci storici; la Family Run: un evento pensato per famiglie, che potranno divertirsi insieme, vivendo un’esperienza sportiva senza stress; e la Relay: una corsa a staffetta che permette a tutti di correre in coppia, percorrendo il tragitto della mezza maratona.

SPETTACOLI E CONCERTI LIVE.

La Loggia di Fra’ Giocondo sarà il cuore della musica e delle performance dal vivo. Tra i primi appuntamenti della tre giorni dedicata all’amore il 14 febbraio alle ore 18:00 il concerto Music of Love: una serata che unisce la freschezza degli High s Cool e l’eleganza innovativa dei The Lovers, due band veronesi che stanno conquistando sempre più pubblico con il loro stile unico.

Spazio anche alle nuove comunicazioni d’amore, con l’appuntamento Musica e Amore 4.0. Il 15 febbraio alle ore 18:00: si terrà una serata dedicata alle nuove generazioni. The Foolz, Adriana, Clare e Numb, giovani artisti veronesi, intratterranno un dialogo sui nuovi modi di comunicare l’amore e i propri sentimenti, in un talk che vedrà la presenza di Francesca Cheyenne e Alessandro Formenti. Un viaggio tra musica e parole, alla scoperta della loro creatività con un’esibizione accompagnata dal racconto della loro scrittura che ci farà immergere nelle giovani emozioni con un linguaggio moderno e autentico.

A seguire un coinvolgente dj set con Love&Vibes che animerà la piazza, i visitatori e le coppie presenti fino a sera. Tra i protagonisti: Blue Mondays e Paolo Martini.

Immancabile lo sguardo alla tradizione con l’evento previsto il 16 febbraio alle ore 18:00: il concerto della Contrada Lorì, orchestra popolare della canzone veronese, che con il suo sound genuino regalerà un viaggio musicale dal cuore della tradizione veronese.

BUSKERS IN LOVE.

Durante la tre giorni di manifestazione, il Cortile del Mercato Vecchio sarà il palcoscenico per nove artisti di strada, che porteranno in scena la loro arte e la loro musica. Per tutto il weekend, da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, arte e amore risuoneranno nel cuore di Verona. In ogni giornata, tre artisti diversi andranno ad animare e scaldare il cuore di Verona.

LETTERATURA E AMORE PER GLI ALTRI.

L’amore per la parola scritta sarà celebrato attraverso momenti di riflessione e presentazioni con gli incontri di Parole d’Amore in collaborazione con Feltrinelli Librerie che anche quest’anno ospiterà voci autorevoli del panorama autoriale italiano.

Spazio anche a presentazioni di libri a sostegno dell’amore per gli altri e della sensibilizzazione. Tra i primi appuntamenti in programma la presentazione di Arcobaleno, una raccolta di storie, poesie e illustrazioni inedite, realizzata da 25 autori veronesi per sostenere ABEO (Associazione Bambino Emopatico e Oncologico) i cui diritti d’autore saranno destinati a progetti solidali.

Graditissima ospite, in veste di autrice, anche Francesca Cheyenne, la nota presentatrice radiofonica voce storica di RTL presenterà il suo libro Avevamo i capelli lunghi, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso i sentimenti e le trasformazioni di un’intera generazione. A dialogare con la scrittrice ci sarà la giornalista ed esperta transmediale Tiziana Cavallo.

Tra gli autori che interverranno nel loggiato di Fra’ Giocondo, ci sarà anche Francesco Sole, producer, scrittore, conduttore tv e influencer, che presenterà il libro “L’uomo che voleva capire l’amore”. E ancora, la psicologa clinica e criminologa Antonella Elena Rossi con “Sono qui per amore”. Paolo Borzacchiello, tra i massimi esperti di intelligenza linguistica e comunicazione, presenterà il suo ultimo romanzo “Da adesso in poi”.

Infine Paola Jacobbi con il libro “Luisa”. Volitiva, geniale, controcorrente. Il romanzo della prima grande imprenditrice italiana: Luisa Spagnoli.

PERFORMANCE ARTISTICHE E DANZA.

Piazza dei Signori sarà anche il palcoscenico per emozionanti performance dal vivo. Dalla danza neoclassica con i ballerini Elisa Cipriani e Luca Condello che proporranno coreografie originali alla scuola di danza Icey Dance Studio con il flashmob e l’hip hop.

INIZIATIVE SPECIALI.

Selfie with Love: un cuore rosso al centro di piazza dei Signori, con la grande installazione della scritta LOVE come landmark scenografico, ideale per immortalare ricordi romantici, sarà il simbolo di questa edizione da dove partiranno anche molti degli eventi previsti in piazza.

E ancora, l’atteso ritorno del Bacio da Cinema sabato 15 febbraio alle ore 16:45: un’esperienza unica per ricreare i più celebri baci della storia del cinema, con premi esclusivi per il bacio più emozionante. L’amore in volo sarà protagonista invece domenica 16 febbraio alle ore 16:00, durante il quale i visitatori potranno far volare il loro amore tramite dei palloncini biodegradabili, che saranno lanciati al cielo in un momento simbolico e corale.

La creatività e l’atmosfera romantica si uniscono poi nel concorso Riflessi d’Amore, organizzato in collaborazione con Confcommercio Verona, Corporazione Esercenti Centro Storico e Confesercenti Verona. Questa iniziativa torna ad invitare i commercianti della città a realizzare vetrine a tema romantico, premiando la più originale e suggestiva.

La premiazione avrà luogo sotto la suggestiva Loggia di Fra’ Giocondo, durante una serata dedicata a valorizzare il talento degli operatori commerciali che rendono Verona ancora più accogliente e magica nel periodo di San Valentino. In palio, un premio esclusivo dedicato al relax e al benessere.

Tra le novità anche l’iniziativa che coinvolge i ristoratori veronesi. A Taste Of Love si propone di divulgare la tradizione culinaria scaligera, legandola a San Valentino e all’amore. I ristoratori potranno aderire promuovendo, sui canali del Verona in Love, il loro menù o le loro iniziative legate al weekend di San Valentino.

L’AMORE VOLONTARIO.

La Loggia di Fra’ Giocondo sarà nuovamente il cuore pulsante dedicato alla solidarietà, dove le associazioni di volontariato locali potranno condividere le loro storie e promuovere le loro attività. Questo spazio ospiterà talk tematici: incontri che mettono in luce il valore della solidarietà e l’impegno verso gli altri; laboratori: attività che coinvolgeranno il pubblico, promuovendo il legame solidale all’interno della comunità e offrendo opportunità di fundraising utili a sostenere progetti solidali e conoscere da vicino il lavoro delle organizzazioni del territorio.

Questa sezione, chiamata Amore Volontario, rappresenta il lato più altruistico dell’amore, unendo creatività e impegno sociale in un contesto unico e suggestivo.

MANI D’AMORE & FATTO CON IL CUORE – Dal 14 al 16 febbraio, Verona ospiterà un incantevole mercatino dell’handmade e dell’artigianato, un’opportunità unica per scoprire creazioni originali e pezzi unici realizzati da artisti e artigiani locali. Il mercatino si terrà nella suggestiva Loggia Fra’.

Giocondo e nel loggiato del Palazzo del Podestà, luoghi storici che faranno da cornice a oggetti in ceramica, gioielli, abbigliamento, accessori e decorazioni realizzati con passione e maestria. Un’occasione imperdibile per un regalo speciale o per arricchire la propria casa con un tocco di autenticità. Il market sarà attivo nei giorni della manifestazione dalle 11:00 alle 21:00.

AMORE AL CENTRO.

Il programma della tre giorni in Piazza dei Signori e Loggia di Fra’ Giocondo

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

Loggia di Fra’ Giocondo: musica e spettacolo

Si parte alle 18:00 con l’inaugurazione con le autorità, per poi passare alla musica per un aperitivo e una serata tutta da vivere.

Si parte dal centro, dal cuore di Piazza dei Signori con la musica gospel. Protagonisti i Tribù Gospel Singer, che porteranno in scena parte del loro repertorio e della loro energia. “Tribù Gospel in Love”, un appuntamento speciale che vedrà la partecipazione di 25 elementi.

Tra i primi appuntamenti della tre giorni dedicata all’amore, il 14 febbraio dalle ore 18:30 parte la serata Love Dance International con gli High’s Cool e The Lovers.

Gli High’s Cool sono un duo elettronico italiano composto dai produttori Secondomè e Keith Rich. La loro musica esplora un suono distintivo che mescola la musica dance anni ‘00 con influenze elettroniche ispirate a artisti come Daft Punk, Empire of the Sun e Tame Impala, incorporando uno stile new wave nelle voci.

L’esplosiva selezione disco dei The Lovers, duo dj veronese, che proporrà il classico “Back to Back”. Con la loro console hanno fatto ballare mezza Verona nei principali festival cittadini, riavvicinando il pubblico al fascino intramontabile del vinile.

SABATO 15 FEBBRAIO

Loggia di Fra’ Giocondo: talk, musica e performance

Tornano anche in questa edizione gli appuntamenti di Parole d’Amore, lo spazio dedicato ai talk e ai libri, che anche quest’anno ospiterà voci autorevoli del panorama autorale italiano.

Tra i primi appuntamenti in programma, alle 11:00 ci sarà la presentazione di Arcobaleno, una raccolta di storie, poesie e illustrazioni inedite, realizzata da 25 autori veronesi per sostenere ABEO (Associazione Bambino Emopatico e Oncologico) i cui diritti d’autore saranno destinati a progetti solidali.

ABEO è un’organizzazione senza scopo di lucro che si dedica a supportare bambini e adolescenti affetti da malattie oncologiche, nonché le loro famiglie. L’associazione offre sostegno psicologico, educativo e sociale, promuovendo un ambiente empatico e di ascolto. ABEO lavora per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti, aiutandoli a superare le difficoltà emotive e fisiche legate alla malattia, e favorendo la loro integrazione sociale.

Alle 12:00, per la rassegna Parole d’Amore, si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro di Paola Jacobbi, giornalista e critica cinematografica da oltre trent’anni per diverse testate, fra cui Epoca, Panorama, Gioia, Canale 5 e Ciak, Vanity Fair. Attualmente è Entertainment Editor a Glamour. Il titolo: “Luisa”.

Volitiva, geniale, controcorrente. Il romanzo della prima grande imprenditrice italiana: Luisa Spagnoli.

Alle 15:30, graditissima ospite anche Francesca Cheyenne, la nota presentatrice radiofonica voce storica di RTL presenterà il suo libro Avevamo i capelli lunghi, accompagnando il pubblico in un viaggio, che attraverso i sentimenti di tre donne racconta le trasformazioni di un’intera generazione con uno sguardo al futuro. Francesca Roveda, detta Cheyenne dai tempi in cui lavorava a Match Music come vee jay, si è laureata in Storia del teatro e dello spettacolo presso la Facoltà di Lettere di Padova. È stata una conduttrice televisiva ed è attualmente speaker radiofonica di RTL 102.5. Ha pubblicato Generazione MM. Storia di una gioiosa anarchia televisiva (2014), scritto con Michele Michelazzo, e ha collaborato, con Massimo Fini e Eduardo Fiorillo, alla stesura di Massimo Fini è Cyrano contro tutti i luoghi comuni.

A presentare l’incontro ci sarà Tiziana Cavallo, giornalista da sempre attiva nel mondo della comunicazione, in special modo ai nuovi media con particolare attenzione alle metodologie dello storytelling anche in forma transmediale.

Alle 17:00 l’appuntamento è con il talk “Musica d’amore 4.0. Come le nuove generazioni raccontano l’amore tra parole, note e contaminazioni”.

Sarà l’occasione per vedere due generazioni a confronto, dove i giovani artisti interagiranno sull’amore con Francesca Cheyenne e Alessandro Formenti, musicista e promoter artistico con all’attivo la direzione artistica di diversi eventi e festival musicali.

Protagonisti: The Foolz, Adriana, Claire e Numb. I The Foolz, reduci dall’ultima edizione di XFactor, tornano al Verona in Love dopo l’esibizione di chiusura dello scorso anno.

Il quintetto rock, tutto veronese, si racconterà e racconterà la propria visione dell’amore, tra dialoghi e note.

Tra gli ospiti anche Adriana, giovane artista veronese, cantautrice, coreografa e ballerina. Nel 2019 il primo singolo, seguito da una serie di vittorie a contest e concorsi. Da ultimo, nell’estate dello scorso anno la partecipazione allo Stziget di Budapest. Clare, giovane artista veronese classe 2000 che ha recentemente collaborato con il Teatro Modus di Verona, suonando e cantando nello spettacolo intitolato “Breve come l’Alba”. Numb, artista veronese dall’attitudine alternativa, che con il suo sound autentico e viscerale sa raccontare l’amore nelle sue sfaccettature più complesse.

Piazza dei Signori dj set

Dalle 18:30 la protagonista torna ad essere la musica, con un dj set che animerà il loggiato e Piazza dei Signori fino a sera. Love&Vibes vedrà in console i Blue Mondays con il loro sound in vinile, spaziando dal funk all’Italo Disco. A seguire, un dj che ha fatto la storia della house. Fino alle 23:00 ad animare la piazza ci sarà Paolo Martini.

Piazza dei Signori: protagonista il ballo e i baci da cinema

In Piazza dei Signori, protagonista fin dal pomeriggio sarà la danza. Dalle 16:30 appuntamento con “I Love Dancing” con i ballerini Elisa Cipriani e Luca Condello. Due le esibizioni, sulle note di due grandi classici della musica. Il cielo in una stanza, romantico passo a due con Elisa Cipriani e Luca Condello danzato sulle note della canzone nella versione interpretata da Gianna Nannini ft Gino Paoli. Assassin’s tango sarà invece un passo a 4 con gli allievi del Connected Dance College, sulla colonna sonora del celebre film Mr. & Mrs. Smith.

Alle 16:45 un altro evento imperdibile, quello del Bacio da Cinema, un’occasione emozionante e suggestiva per manifestare il proprio amore replicando i baci del cinema più famosi. Il più bello e il più romantico, sarà premiato con una sorpresa tutta da vivere.

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Piazza dei Signori: protagonista il ballo, le attività e le letture per i bambini e l’amore in volo

Alle 11:00, l’appuntamento è con la lettura per i più piccoli, con la sezione “Grandi amori per piccoli lettori”.

Una mattinata di lettura ad alta voce, grazie all’associazione In giro leggendo che vuole unire laboratori che uniscono musica, lettura e divertimento, soprattutto per bambini, ma anche per mamme, anziani, disabili e per chiunque voglia avvicinarsi al mondo del libro in un modo del tutto alternativo. Per l’occasione ci sarà la partecipazione straordinaria della Regina di Cuori.

Alle 12:00 I Love Dancing, la danza torna protagonista nel cuore della manifestazione. Sulle note di Can’t help falling in love, Elisa Cipriani e Luca Condello balleranno sulle note appassionate di Elvis nell’arrangiamento di Michael Bublé. La danza sarà protagonista anche nel pomeriggio, grazie al Flashmob organizzato alle 15:45 dalla scuola di danza Icey Dance Studio che animerà la piazza con le coreografie e l’energia dello stile hip-hop partendo dal cuore e dalla scritta Love al centro della piazza.

Alle 16:00 l’appuntamento con l’Amore in Volo. I visitatori potranno far volare il loro amore tramite dei palloncini biodegradabili, che saranno lanciati al cielo in un momento simbolico e corale. Un momento ad alto impatto visivo e coreografico, che farà sentire tutti protagonisti.

Loggia di Fra’ Giocondo: talk e musica protagonisti

Per la rassegna Parole d’Amore, alle ore 15:00, ospite Antonella Elena Rossi. Psicologa clinica criminologa e pedagogista, esperta in comunicazione efficace e in programmazione neuro linguistica. Ospite fissa su Rai1 a storie italiane. Speaker su radio RID ogni giovedì con le sue “psicoperle”. Ha collaborato con le università di Verona, Padova e Venezia ed è stata consulente per ASL 22 di Verona nel progetto benessere che coinvolge scuole dell’infanzia, elementari e medie. Autrice di numerose pubblicazioni, sul palco di Verona in Love presenterà la sua ultima “Sono qui per amore”.

Alle 16:30 sarà il turno di Francesco Sole, che presenterà al pubblico il suo libro: “L’uomo che voleva capire l’amore”. Francesco Sole è nato a Modena nel 1992. Scrittore e influencer, ha esordito in libreria con Stati d’animo su fogli di carta (2014), divenuto immediatamente un clamoroso caso editoriale.

Si continua alle 17:30 con Paolo Borzacchiello, tra i massimi esperti di intelligenza linguistica e comunicazione, presenterà il suo ultimo romanzo “Da adesso in poi”, edito da Mondadori. Attraverso la storia del protagonista Leonard Want, il più grande profiler del mondo, il romanzo affronta il tema della trasformazione personale e del potere della parola.

Verona in Love ritrova la musica e il folklore della Contrada Lorì. A partire dalle 18:00, un viaggio musicale dal cuore di Avesa, Verona, con amore e passione!

Guidati da Roberto Rizzini, questa formazione unica, di amanti del cibo, del vino e della musica ha conquistato negli anni il titolo di orchestra popolare della canzone veronese. Con due album già sulle spalle e nuove melodie in arrivo, il loro sound genuino e libero si è fatto strada attraverso le piazze e le osterie, incantando lungo il percorso ogni uditorio. È molto più di una band: è un’esperienza sensoriale che si degusta con ogni nota e si vive con ogni battito di cuore.

AMORE DIFFUSO.

Le iniziative in città per il weekend di San Valentino

Letteratura e premi.

Torna anche quest’anno, in occasione di San Valentino, il premio “Letters. Premio Cara Giulietta alle lettere più belle del 2025”, a cura del Club di Giulietta, che si terrà venerdì 14 febbraio alle 18:00 nel foyer del Teatro Nuovo.

Tra i concorsi poetici del venerdì, anche “Anch’io mi innamoro, sai?” al Teatro Stimate. Tra i momenti cult del weekend degli innamorati, sempre a cura del Club di Giulietta in collaborazione con la Biblioteca Civica, anche alla maratona di lettura delle più belle lettere d’amore a Giulietta e ad altri personaggi. L’appuntamento, che si terrà sabato 15 febbraio alle 17:00, darà ai partecipanti la possibilità di rispondere in prima persona alle lettere indirizzate a Giulietta.

Al Cinema con Amore – Love Matinèe.

Numerose le proiezioni cinematografiche che caratterizzeranno il weekend di San Valentino. Al Cinema Teatro San Massimo, si terranno diverse proiezioni, sia mattutine che serali. Tra i titoli: “Le occasioni dell’amore” e “L’invenzione di noi due”.

Al Cinema Teatro Santa Teresa, gli incontri con i registi e le proiezioni di “Un anno in Lessinia” di Alberto Brizzi e de “L’invenzione di noi due” di Corrado Ceron.Tra le matinèe, la proiezione di “Past Lives” di Cèline Song al cinema Kappadue.

Mostre e Musei.

Verona diventa protagonista dell’unica tappa italiana della decima edizione

del Prix Pictet, uno dei premi fotografici internazionali più prestigiosi dedicati alla sostenibilità.

Dodici fotografi straordinari raccontano, attraverso le loro opere, le sfide dell’umanità: migrazioni, disuguaglianze, conflitti e impatti ambientali. L’esposizione, ospitata al Palazzo della Gran Guardia (dall’8 febbraio al 2 marzo 2025), è un viaggio visivo unico che unisce arte e riflessione su temi globali di cruciale importanza.

Il weekend di San Valentino sarà anche un’occasione unica per scoprire la suggestiva Casa di Giulietta con il biglietto speciale “paghi 1, entri in 2”.

E ancora, le visite guidate al Museo di Storia Naturale e le visite guidate gratuite alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, che propone, nella collezione permanente, la mostra Mario Merz, “Il numero è un animale vivente” e “CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura”. A Il Meccanico di via San Vitale, la mostra fotografica “Nontiscurdardimè”.

Al Museo di Storia Naturale, la mostra di Samuele Drago “Sulle tracce di Orfeo”, mentre la Galleria di Arte Moderna Achille Forti accoglie, fino al 23 febbraio 2025, il dipinto di Eliseo Sala Pia dei Tolomei, Ospite fuori dal Comune e “Soundborders” di Jacopo Mazzonelli e la mostra Passioni e visioni: percorsi dalla storia”.

Tra le mostre in città, anche “Immagini di Terracotta”. Organizzata dai Musei Civici di Verona nella sede del Museo Archeologico al Teatro Romano. Allestita nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la mostra, curata da Margherita Bolla, svela alcune delle 380 figurine di terracotta conservate presso il Museo Archeologico solitamente non esposte al pubblico.

La Casa di Giulietta ospiterà la mostra di Fausta Piccoli, Romeo e Giulietta. L’incontro, il bacio. Cartoline illustrate del Novecento, e quella di Samuele Drago “Sulle tracce di Orfeo”, oltre a “Giulietta e Romeo” di Cosroe Dusi. Inoltre, dal 14 febbraio vi sarà anche un nuovo allestimento al quarto piano con “Venere e Marte che giocano a scacchi” della scuola di Padovanino.

Teatro e Lirica.

In Sala Girelli, in via dei Mutilati, venerdì 14 febbraio alle 19:00 si terrà il “Concerto d’opera speciale di San Valentino” a cura di Opera Production&Events.

Protagonista del weekend degli innamorati anche Casa Shakespeare, che da venerdì a domenica proporrà al Teatro Satiro Off “Romeo & Juliet in doppia lingua”.

Percorsi d’Amore.

Viste guidate a Palazzo Erbisti, a cura del Gruppo FAI Giovani Verona in collaborazione con l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere e l’ufficio turismo del Comune. Apertura straordinaria, con visita guidata dell’area archeologica di Corte Sgarzerie.

Visite che coinvolgeranno tutta la città, patrimonio Unesco. A cura di ufficio turistico IAT Verona e Comune di Verona- Area Cultura e Turismo, la visita consiste in una piacevole passeggiata con una guida autorizzata che parlerà della storia della città e dei suoi tesori, tra cui l’Arena, Porta Borsari e Piazza delle Erbe, per scoprire il centro storico, patrimonio dell’Unesco.

Nel weekend di San Valentino, ci sarà la possibilità di visitare anche il Museo Maffeiano, fondato per volontà del conte Scipione Maffei nel cuore di Verona con l’obiettivo di creare un luogo dedicato alla tutela e valorizzazione dei reperti archeologici. Tutta da scoprire, infine, “La Verona Sotterranea”. Un itinerario completo e affascinante che guida alla scoperta delle principali aree archeologiche di Verona. Il percorso include la visita all’area archeologica di via San Cosimo, al Criptoportico di Corte Sgarzerie e alla Villa Romana di Valdonega: tre siti straordinari, che offrono un’affascinante immersione nella storia sotterranea della città, tra percorsi sotterranei e testimonianze di un passato ricco di sorprese.