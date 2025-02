Speranza a Villafranca, contestazione no vax respinta dalla Digos

L’ex ministro della Salute Roberto Speranza a Villafranca contestato da una cinquantina di inferociti no vax.

Contestazione no vax per l’ex ministro Speranza a Villafranca. In programma da giorni, è regolarmente andata in scena nel pomeriggio di ieri, venerdì 31, all’Auditorium di Villafranca, la presentazione del libro “Perchè guariremo”, dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Un appuntamento organizzato dalle sezioni locale e provinciale del Partito democratico.

Ma come prevedibile, ad attendere l’ex ministro fuori dai cancelli dell’Auditorium c’erano una cinquantina di inferociti no vax, in arrivo anche (e soprattutto) da altre regioni e province, con tanto di cartelli e grida “assassino” e “vergogna”. Una contestazione annunciatissima, che lo schieramento di forze di polizia, carabinieri e Digos è riuscita a contrastare evitando che potesse impedire la conferenza.

Nel corso della quale, davanti a un Auditorium gremito, Speranza ha difeso le scelte fatte durante la pandemia: “Un ministro deve seguire la scienza. Con i vaccini abbiamo salvato decine di migliaia di persone”.