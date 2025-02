Pioggia, cieli grigi e qualche schiarita: fine settimana autunnale a Verona

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Permane una condizione barica davvero ben poco consona con la stagione invernale, una debole depressione tende ad avvicinarsi e porterà un modesto peggioramento di stampo autunnale.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato la prima parte della giornata si presenta perturbata con cielo coperto e piogge intermittenti sparse su tutta la provincia, quota neve che potrebbe scendere vicino ai 1000mt. Dal pomeriggio tendenza a cessazione dei fenomeni e ampie aperture del cielo, venti orientali moderati e temperature in lieve calo.

Per domenica ultimi annuvolamenti in mattinata, poi tendenza a netto miglioramento con cielo poco nuvoloso o quasi sereno fino a sera. Venti che ruotano da occidente e temperature stazionarie o in aumento nei valori massimi.

Tendenza.

Con l’inizio della settimana si prevede qualche giorno di tempo buono con massime sopra i 10°, minime di poco soprazero con il cielo sereno, in seguito potrebbero tornare le nubi verso metà settimana ma sarà necessario seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni. Non sembra che possa arrivare nemmeno in questa settimana un freddo di stampo invernale, ma soltanto temperature in media o leggermente al di sotto nei valori minimi.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)