Giornata di Raccolta del Farmaco a Verona, sempre di più quelli che ne hanno bisogno

È stata presentata oggi, venerdì 31 gennaio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona, la XXV Giornata di Raccolta del Farmaco, in programma dal 4 al 10 febbraio in 159 farmacie di oltre 70 comuni veronesi.

Nelle giornate della Raccolta, sarà possibile acquistare nelle farmacie aderenti all’iniziativa (elenco completo nel sito www.bancofarmaceutico.org) farmaci da automedicazione che saranno donati a 34 mila bisognosi della provincia scaligera, assistiti attraverso 25 enti caritativi del territorio convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. I volontari saranno 600, buona parte dell’Associazione Nazionale Alpini, e opereranno nelle farmacie della città e della provincia per illustrare ai cittadini la finalità della raccolta.

Sono 541 le farmacie del Veneto che partecipano all’iniziativa.

In Veneto, quest’anno, partecipano all’iniziativa 541 farmacie alle quali sono abbinati 124 enti socio assistenziali. In tutta Italia la raccolta si svolge in 5.800 farmacie territoriali. Aderiscono all’iniziativa le farmacie di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. Nella precedente edizione erano stati raccolti 15.132 prodotti a Verona e 46.620 in tutto il Veneto.

Dall’anno scorso è incrementata notevolmente la richiesta da parte degli enti socio assistenziali – in particolare alcuni, quali il Cesaim – Centro Salute Immigrati – per poter garantire una copertura sanitaria ottimale ai propri assistiti: da 25 mila pezzi del 2024 agli attuali 48 mila solo a Verona. La Giornata di Raccolta del Farmaco si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione, tra gli altri, con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi.

Sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; la presidente di Federfarma Verona, Elena Vecchioni; Matteo Vanzan, segretario di Federfarma Verona; Michele Lonardoni, delegato provinciale del Banco Farmaceutico; Federico Realdon, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Verona e della Consulta Regionale; la presidente di Agec, Anita Viviani; Paolo Pomari, presidente dell’associazione Farmacisti Volontari in Protezione civile di Verona; Germano Montolli di Assofarm e Francesco Zavarise dell’Associazione Nazionale Alpini.