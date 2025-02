Zone di Verona a rischio, controlli della polizia in stazione Porta Nuova

Obiettivo sicurezza nelle aree a rischio di Verona, intensificati i controlli della polizia nella zona della stazione di Porta Nuova.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della polizia di Stato, al fine di incrementare il livello di sicurezza nelle aree cittadine considerate più sensibili di Verona.

Proprio ieri, martedì 11, i poliziotti della Questura di Verona hanno messo in campo un servizio straordinario in piazzale XXV Aprile e nell’area circostante lo scalo ferroviario di Verona Porta Nuova, al fine di prevenire e contrastare gli episodi delittuosi che, ultimamente, si stanno verificando in quell’area. L’operazione ha visto la collaborazione degli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” e degli agenti della locale Squadra Mobile.

Particolare attenzione è stata rivolta agli esercizi pubblici di piazzale XXV Aprile, dove sono state effettuati specifici accertamenti e verifiche sugli avventori e dove sono stati attivati dei posti di controllo. Complessivamente, l’operazione ha portato all’identificazione di 53 persone, di cui 16 risultate positive in banca dati SDI.

L’attività della polizia di Stato messa in campo ieri mattina, che si inserisce nel contesto di un più ampio piano di controllo del territorio avviato dalla Questura scaligera, proseguirà in futuro anche in altre aree cittadine, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio